Реклама без проверки: Россиян предупредили о новой уловке мошенников

В эпоху цифровых технологий мошенники начали пользоваться популярностью лидеров мнений для внедрения в массы новых схем обмана. В то же время многие начинающие блогеры стремятся заключить больше контрактов и часто рекламируют товары без должной проверки, предупредила профильный эксперт Анна Колб.

«Часто блогеры, особенно начинающие, стремятся заключить больше контрактов и монетизировать своё влияние. Как следствие, они рекламируют услуги без тщательной проверки качества или товары с завышенными характеристиками», — почеркнула собеседница «Газеты.ru».

Она указала и на более циничные схемы мошенничества, когда блогеры создают иллюзию экспертности, но на деле предоставляют лишь поверхностную информацию. Также существует отдельная категория обмана граждан, связанная с ложными благотворительными акциями, где злоумышленники эксплуатируют эмоции людей для получения дохода.

Специалист отметила важность критической оценки рекламных рекомендаций. Она призвала проверять аккаунты блогеров на наличие верификации и изучать бренды перед покупкой. Если реклама ведёт на страницы с минимальным числом подписчиков или отключенными комментариями, это должно насторожить. Также стоит быть внимательным к способам оплаты: если продавец требует предоплату на карту физического лица или срочный перевод через мессенджер, то ему не стоит доверять.