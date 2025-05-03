Реклама без проверки: Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Эксперт Колб: Блогеры зачастую делают рекламу без проверки
Блогер снимает рекламу. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В эпоху цифровых технологий мошенники начали пользоваться популярностью лидеров мнений для внедрения в массы новых схем обмана. В то же время многие начинающие блогеры стремятся заключить больше контрактов и часто рекламируют товары без должной проверки, предупредила профильный эксперт Анна Колб.
«Часто блогеры, особенно начинающие, стремятся заключить больше контрактов и монетизировать своё влияние. Как следствие, они рекламируют услуги без тщательной проверки качества или товары с завышенными характеристиками», — почеркнула собеседница «Газеты.ru».
Она указала и на более циничные схемы мошенничества, когда блогеры создают иллюзию экспертности, но на деле предоставляют лишь поверхностную информацию. Также существует отдельная категория обмана граждан, связанная с ложными благотворительными акциями, где злоумышленники эксплуатируют эмоции людей для получения дохода.
Специалист отметила важность критической оценки рекламных рекомендаций. Она призвала проверять аккаунты блогеров на наличие верификации и изучать бренды перед покупкой. Если реклама ведёт на страницы с минимальным числом подписчиков или отключенными комментариями, это должно насторожить. Также стоит быть внимательным к способам оплаты: если продавец требует предоплату на карту физического лица или срочный перевод через мессенджер, то ему не стоит доверять.
Ранее Life.ru сообщил, что мошенники начали активно использовать Telegram для обмана туристов. По данным МВД, аферисты создают небольшие сообщества, посвящённые конкретным странам, курортам или отелям. В чатах они выдают себя за обычных туристов или местных гидов. Жертве предлагают экскурсии или услуги, требуя предоплату, после чего исчезают с деньгами.