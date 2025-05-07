Домофоны, лифты, счётчики: Эксперт по ЖКХ объяснил, как домашние приборы отреагируют на сбои связи

В предпраздничные дни в ряде городов России ради безопасности ограничивают работу интернета. И если с сервисами доставки, мобильными банками всё более или менее понятно, то вопрос, как домашние приборы и устройства отреагируют на сбои связи, остаётся открытым. Не окажетесь ли вы на улице из-за того, что не сработает домофон, не застрянет ли лифт, не начнёт сбоить умный дом? На эти вопросы Life.ru ответил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в случае отключения связи некоторые привычные технологии действительно могут временно перестать работать так, как мы привыкли.

Например, современные домофоны, особенно те, что управляются через мобильные приложения или хранят видео в облаке, могут оказаться не такими удобными без интернета. Удалённо открыть дверь со смартфона не получится, а доступ к записям с камер может быть ограничен. Такое уже случалось — например, при DDoS-атаках на провайдеров, обслуживающих домофонные системы. Но хорошая новость в том, что обычный ключ от подъезда не подведёт: механический замок сработает в любом случае.

С лифтами немного иначе. Как объяснил Бондарь, сам подъёмник не остановится: он работает на автоматике, а не на интернете. Но если кнопка экстренного вызова подключена через сотовую сеть, она может временно не срабатывать. В «умных» домах, где лифты вызывают через приложение, придётся перейти на старый добрый метод — нажимать кнопку в кабине.

Стоит упомянуть и системы дистанционной подачи показаний счётчиков. Если они используют мобильный интернет, в момент отключения связи передача данных может дать сбой. Однако такие системы обычно предусматривают эту ситуацию — при восстановлении связи показания автоматически отправятся повторно, так что волноваться о потере данных не стоит.

А что с умными домами? Лампочки, розетки и другие гаджеты с дистанционным управлением через мобильный интернет перестанут слушаться. Но если они подключены к вашему Wi-Fi (и роутер работает), проблем быть не должно.