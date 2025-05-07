Домофоны, лифты, счётчики: Эксперт по ЖКХ объяснил, как домашние приборы отреагируют на сбои связи
Эксперт по ЖКХ Бондарь: Домофоны при перебоях в связи продолжат открываться
Обложка © ТАСС / Максим Коротченко
В предпраздничные дни в ряде городов России ради безопасности ограничивают работу интернета. И если с сервисами доставки, мобильными банками всё более или менее понятно, то вопрос, как домашние приборы и устройства отреагируют на сбои связи, остаётся открытым. Не окажетесь ли вы на улице из-за того, что не сработает домофон, не застрянет ли лифт, не начнёт сбоить умный дом? На эти вопросы Life.ru ответил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, в случае отключения связи некоторые привычные технологии действительно могут временно перестать работать так, как мы привыкли.
Например, современные домофоны, особенно те, что управляются через мобильные приложения или хранят видео в облаке, могут оказаться не такими удобными без интернета. Удалённо открыть дверь со смартфона не получится, а доступ к записям с камер может быть ограничен. Такое уже случалось — например, при DDoS-атаках на провайдеров, обслуживающих домофонные системы. Но хорошая новость в том, что обычный ключ от подъезда не подведёт: механический замок сработает в любом случае.
С лифтами немного иначе. Как объяснил Бондарь, сам подъёмник не остановится: он работает на автоматике, а не на интернете. Но если кнопка экстренного вызова подключена через сотовую сеть, она может временно не срабатывать. В «умных» домах, где лифты вызывают через приложение, придётся перейти на старый добрый метод — нажимать кнопку в кабине.
Стоит упомянуть и системы дистанционной подачи показаний счётчиков. Если они используют мобильный интернет, в момент отключения связи передача данных может дать сбой. Однако такие системы обычно предусматривают эту ситуацию — при восстановлении связи показания автоматически отправятся повторно, так что волноваться о потере данных не стоит.
А что с умными домами? Лампочки, розетки и другие гаджеты с дистанционным управлением через мобильный интернет перестанут слушаться. Но если они подключены к вашему Wi-Fi (и роутер работает), проблем быть не должно.
Основные критически важные системы останутся работоспособными, а неудобства будут временными, подчеркнул собеседник Life.ru. Главное — не полагаться только на цифровые технологии: всегда держите под рукой обычный ключ от домофона, и тогда никакие отключения связи не застанут вас врасплох.
Напомним, что с 5 мая в Москве наблюдаются перебои в работе интернета и операторов связи — всё в рамках мер безопасности, предпринятых в преддверии празднования Дня Победы. Операторы связи, такси, приложения банков, сервисы доставки еды и магазины уже предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи вплоть до 9 мая.