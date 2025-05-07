Позовите «внутреннего взрослого»: Психолог дала советы, как справиться с тревогой на фоне сбоев связи
Психолог Яушева: Бумажная книга поможет справиться с паникой из-за отключения связи
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В предпраздничные дни многие жители России сталкиваются с ограничениями работы интернета. И хотя мы понимаем, что все эти меры приняты ради нашей безопасности, нам, привыкшим всегда быть на связи, становится неуютно. И это довольно понятный страх — он про контроль и ощущение «я есть» и «я существую для других». Наша «цифровая личность» в этот момент оказывается под угрозой. Как бороться с этим страхом, читателям Life.ru рассказала психолог Дарья Яушева.
- Во-первых, нужно признать этот страх, нормализовать его. Страх — это нормальная реакция на неизвестность, отмечает психолог.
- Во-вторых, включить «внутреннего взрослого». Сказать себе, что это неприятно и да, это дискомфорт, но есть причины, по которым это происходит. И это связано буквально с безопасностью жизни. Что это временная мера. Напоминание себе о том, что происходящее временно, не просто слова — это опора.
- На случай паники Яушева советует вернуться в тело (подышать, пошевелиться), назвать вслух, что происходит, перечислить предметы вокруг и переключить внимание на доступные занятия. Полезно к чему-то прикоснуться.
И ещё немного действенных способов, как справиться с паникой из-за отключения связи.
- Почитайте бумажную книгу или журнал.
- Напишите от руки (да, ручкой!) список, «что я могу контролировать прямо сейчас».
- Распишите, что будет, если интернет не вернётся через 2 часа, 12 часов, сутки. Большинство «катастроф» на поверку оказываются управляемыми.
Когда нет новостей, появляется место для фантазий, особенно у людей, склонных к дум-скроллингу, — часто самых тревожных. Но это также хороший момент задуматься о зависимости от средств связи, электронных денег и продумать способы обезопасить себя на случай повторения таких происшествий.
А ещё это отличный повод оторваться от экрана и посмотреть по сторонам. Часто телефон забирает у нас эту возможность. «Если не можешь изменить ситуацию, можешь выбрать отношение к ней», — писал Франкл.
Напомним, что с 5 мая в Москве наблюдаются перебои в работе интернета и операторов связи — всё в рамках мер безопасности, предпринятых в преддверии празднования Дня Победы. Операторы связи, такси, приложения банков, сервисы доставки еды и магазины уже предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи вплоть до 9 мая.