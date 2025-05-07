Позовите «внутреннего взрослого»: Психолог дала советы, как справиться с тревогой на фоне сбоев связи

В предпраздничные дни многие жители России сталкиваются с ограничениями работы интернета. И хотя мы понимаем, что все эти меры приняты ради нашей безопасности, нам, привыкшим всегда быть на связи, становится неуютно. И это довольно понятный страх — он про контроль и ощущение «я есть» и «я существую для других». Наша «цифровая личность» в этот момент оказывается под угрозой. Как бороться с этим страхом, читателям Life.ru рассказала психолог Дарья Яушева.