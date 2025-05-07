В РПЦ рассказали, кому молиться, если нервы не справляются с натиском новостей и сбоями связи
Священник Береговой: В условиях сбоев можно молиться Николаю Чудотворцу
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Когда мир вокруг нестабилен, когда нервы натянуты, как струна на балалайке, душа ищет тихой гавани, где можно передохнуть и набраться сил. Священник Владислав Береговой напомнил в беседе с Life.ru, что такой гаванью является молитва. Но к кому же обратиться, когда всё шатко и тревожно?
Молитва напрямую Богу
Он — Отец, который всегда готов выслушать и утешить, подчеркнул Береговой. Просто расскажите Ему о своих страхах, сомнениях и переживаниях, попросите о помощи и защите для себя и близких.
Молитва Пресвятой Богородице
Она всегда готова утешить нас и поддержать. Обращайтесь к ней с молитвой «Царице моя преблагая...», «Богородице Дево, радуйся...» или своими словами. Просите о заступничестве и защите. Если под рукой нет ни Интернета, ни молитвослова, то скажите кратко: «Пресвятая Владычице Богородице, помогай нам!»
Но если хочется обратиться к конкретному святому, можно вспомнить о тех, кто сам прошёл через испытания и невзгоды.
Молитва святому праведному Иову Многострадальному
Он потерял всё, что имел, но не потерял веру. Молитесь ему о терпении, стойкости духа и умении принимать испытания с достоинством. Можно просить так: «Святый праведный Иове, моли Бога о мне грешнем, дабы даровал Он мне крепость духа в дни скорби и испытаний».
Молитва святителю Николаю Чудотворцу
Он заступник всех путешествующих и находящихся в беде. В условиях, когда связь пропадает, а дороги закрыты, просите его о помощи в благополучном завершении дел и защите от опасностей. «Святителю отче Николае, моли Христа Бога о нас, да сохранит Он нас от всякия беды и напасти в путешествии нашем».
Молитва святым мученикам
Они отдали жизнь за веру и знают, как тяжело бывает в трудные времена. Береговой советует просить их о мужестве, силе духа и умении не поддаваться панике. Можно вспомнить святого великомученика Георгия Победоносца, чью память праздновали буквально 6 мая, — защитника воинов и всех, кто находится в опасности. Можно найти молитву ему в Интернете или скажите кратко: «Святый великомучениче Георгие, моли Бога о нас!»
Главное — помнить, что даже в хаосе мира Бог не оставляет Своих чад. Доверьте Ему свои страхи. А молитва — это не волшебная таблетка, но она даёт силы пережить трудности и дать точку опоры. Да поможет вам Господь! И святые Его!
Напомним, что с 5 мая в Москве наблюдаются перебои в работе интернета и операторов связи — всё в рамках мер безопасности, предпринятых в преддверии празднования Дня Победы. Операторы связи, такси, приложения банков, сервисы доставки еды и магазины уже предупредили москвичей о перебоях в работе мобильного интернета и связи вплоть до 9 мая.