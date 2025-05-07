В РПЦ рассказали, кому молиться, если нервы не справляются с натиском новостей и сбоями связи

Когда мир вокруг нестабилен, когда нервы натянуты, как струна на балалайке, душа ищет тихой гавани, где можно передохнуть и набраться сил. Священник Владислав Береговой напомнил в беседе с Life.ru, что такой гаванью является молитва. Но к кому же обратиться, когда всё шатко и тревожно?

Молитва напрямую Богу

Он — Отец, который всегда готов выслушать и утешить, подчеркнул Береговой. Просто расскажите Ему о своих страхах, сомнениях и переживаниях, попросите о помощи и защите для себя и близких.

Молитва Пресвятой Богородице

Она всегда готова утешить нас и поддержать. Обращайтесь к ней с молитвой «Царице моя преблагая...», «Богородице Дево, радуйся...» или своими словами. Просите о заступничестве и защите. Если под рукой нет ни Интернета, ни молитвослова, то скажите кратко: «Пресвятая Владычице Богородице, помогай нам!»

Но если хочется обратиться к конкретному святому, можно вспомнить о тех, кто сам прошёл через испытания и невзгоды.

Молитва святому праведному Иову Многострадальному

Он потерял всё, что имел, но не потерял веру. Молитесь ему о терпении, стойкости духа и умении принимать испытания с достоинством. Можно просить так: «Святый праведный Иове, моли Бога о мне грешнем, дабы даровал Он мне крепость духа в дни скорби и испытаний».

Молитва святителю Николаю Чудотворцу

Он заступник всех путешествующих и находящихся в беде. В условиях, когда связь пропадает, а дороги закрыты, просите его о помощи в благополучном завершении дел и защите от опасностей. «Святителю отче Николае, моли Христа Бога о нас, да сохранит Он нас от всякия беды и напасти в путешествии нашем».

Молитва святым мученикам

Они отдали жизнь за веру и знают, как тяжело бывает в трудные времена. Береговой советует просить их о мужестве, силе духа и умении не поддаваться панике. Можно вспомнить святого великомученика Георгия Победоносца, чью память праздновали буквально 6 мая, — защитника воинов и всех, кто находится в опасности. Можно найти молитву ему в Интернете или скажите кратко: «Святый великомучениче Георгие, моли Бога о нас!»