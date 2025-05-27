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Регион
27 мая, 14:31

Неизвестный оставил оскорбление на авто российского офицера, которое могли заминировать в Москве

SHOT: На авто офицера, к которому могли прикрепить СВУ, написали оскорбление

На автомобиле российского офицера, под днищем которого в Москве сегодня нашли подозрительную коробку, на днях написали оскорбление. Об этом сообщает SHOT.

Автомобиль российского офицера, под днищем которого нашли подозрительную коробку. Фото © SHOT

Автомобиль российского офицера, под днищем которого нашли подозрительную коробку. Фото © SHOT

Напомним, ранее сообщалось, что подозрительную коробку обнаружили под днищем внедорожника 54-летнего десантника на Ленинском проспекте в Москве. Сейчас её изучают кинологи.

Хозяином авто, под которым нашли подозрительную коробку, оказался офицер ВДВ
Хозяином авто, под которым нашли подозрительную коробку, оказался офицер ВДВ

Обложка © SHOT

Никита Никонов
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