Неизвестный оставил оскорбление на авто российского офицера, которое могли заминировать в Москве
SHOT: На авто офицера, к которому могли прикрепить СВУ, написали оскорбление
На автомобиле российского офицера, под днищем которого в Москве сегодня нашли подозрительную коробку, на днях написали оскорбление. Об этом сообщает SHOT.
Автомобиль российского офицера, под днищем которого нашли подозрительную коробку. Фото © SHOT
Напомним, ранее сообщалось, что подозрительную коробку обнаружили под днищем внедорожника 54-летнего десантника на Ленинском проспекте в Москве. Сейчас её изучают кинологи.
Обложка © SHOT