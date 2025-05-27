Тест: Коренной житель узнает все 6 фильмов СССР по кадру с Петербургом, остальные не наберут и 2/6

Санкт-Петербург — город, который в кино никогда не бывает просто фоном. Он умеет меняться, подстраиваться под настроение: то блистает старинными фасадами, то прячется в серых дворах-колодцах, то затягивает в свои туманные набережные. Режиссёры обожали его за эту многогранность — где ещё можно снять и пышную столичную жизнь, и камерную драму, и даже что-то мистическое, не меняя локаций? Ленинград на экранах нередко перевоплощался в европейские города так достоверно, что верили даже местные жители. Питерские улицы, дворы, соборы и другие достопримечательности часто мелькают в кадрах любимых фильмов, вызывая желание сиюминутно взять билеты и рвануть в Северную столицу! Сможете узнать, из каких картин эти знаменитые локации?