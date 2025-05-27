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27 мая, 14:30

Тест: Коренной житель узнает все 6 фильмов СССР по кадру с Петербургом, остальные не наберут и 2/6

Ежегодно 27 мая отмечают важный для России праздник — День города Санкт-Петербурга! Северную столицу любят не только коренные жители и туристы, но и режиссёры, снявшие здесь не один десяток картин.

Обложка © Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Санкт-Петербург — город, который в кино никогда не бывает просто фоном. Он умеет меняться, подстраиваться под настроение: то блистает старинными фасадами, то прячется в серых дворах-колодцах, то затягивает в свои туманные набережные. Режиссёры обожали его за эту многогранность — где ещё можно снять и пышную столичную жизнь, и камерную драму, и даже что-то мистическое, не меняя локаций? Ленинград на экранах нередко перевоплощался в европейские города так достоверно, что верили даже местные жители. Питерские улицы, дворы, соборы и другие достопримечательности часто мелькают в кадрах любимых фильмов, вызывая желание сиюминутно взять билеты и рвануть в Северную столицу! Сможете узнать, из каких картин эти знаменитые локации?

Колоритные, харизматичные персонажи — основа любого популярного фильма. А если у одного из героев ещё и рыжий цвет волос, то успех гарантирован! А вы сможете узнать, из каких семи фильмов СССР эти огненные персонажи? А это испытание для настоящих интеллигентов: нужно угадать значения этих сложных слов из русского языка на 7/7.

Тест: Лишь 3% населения смогут угадать звёзд шоу-бизнеса по их фото с выпускного на 7/7
Тест: Лишь 3% населения смогут угадать звёзд шоу-бизнеса по их фото с выпускного на 7/7
Виктория Мишинкина
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