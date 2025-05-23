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23 мая, 14:30

Тест: Угадать значения этих сложных слов из русского языка под силу лишь стобальникам

Сегодня начался период сдачи ЕГЭ — важного экзамена для всех 11-классников. Но, чтобы получить высокий балл, мало теории: важно быть начитанным и понимать даже редкие слова.

Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум» © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов

Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум» © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов

Русский язык — штука хитрая. В нём столько слов, что даже филологи иногда бывают в недоумении: откуда что взялось и что значит. Вот например, «буриме» — это не буря в горах, а стихи на заданные рифмы. А попробуй угадать, что такое «гульфик», — звучит как имя гнома, а на самом деле — часть брюк! И ведь таких слов — сотни, а то и тысячи. Одни выглядят как научные термины, другие — будто их выдумали для розыгрыша. А всё потому, что язык живой: что-то приходит из старины, что-то из других языков, а что-то рождается в народной речи и закрепляется настолько прочно, что потом все делают вид, будто так и было. Сегодня вам предстоит погрузиться в могучий русский язык и попробовать угадать значения интересных слов!

Дело сделано, теперь самое время как следует отдохнуть и включить любимую музыку! Если в вашем плейлисте есть песни группы «Руки вверх!», то вы без проблем должны пройти наш тест и вставить пропущенные слова в 7 её хитов. А это испытание для тех, чьё детство прошло в СССР, — нужно отгадать, из каких 6 советских фильмов эти квартиры.

Тест: Чаепитие в СССР — слабо ответить на 5 вопросов и доказать звание истинного знатока?
Тест: Чаепитие в СССР — слабо ответить на 5 вопросов и доказать звание истинного знатока?
Виктория Мишинкина
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