Тест: Угадать значения этих сложных слов из русского языка под силу лишь стобальникам

Русский язык — штука хитрая. В нём столько слов, что даже филологи иногда бывают в недоумении: откуда что взялось и что значит. Вот например, «буриме» — это не буря в горах, а стихи на заданные рифмы. А попробуй угадать, что такое «гульфик», — звучит как имя гнома, а на самом деле — часть брюк! И ведь таких слов — сотни, а то и тысячи. Одни выглядят как научные термины, другие — будто их выдумали для розыгрыша. А всё потому, что язык живой: что-то приходит из старины, что-то из других языков, а что-то рождается в народной речи и закрепляется настолько прочно, что потом все делают вид, будто так и было. Сегодня вам предстоит погрузиться в могучий русский язык и попробовать угадать значения интересных слов!