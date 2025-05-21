Тест: Чаепитие в СССР — слабо ответить на 5 вопросов и доказать звание истинного знатока?

В СССР за чашечкой горячего чая собирались семья, друзья и даже соседи. Сортов было немного, качество не идеальное, но это никого не останавливало. Такие посиделки могли длиться часами — за разговорами, анекдотами, обсуждением новостей, вприкуску, с вареньем, баранками или ирисками. И пусть напиток иногда горчил или был слишком слабым, главное ведь — атмосфера. Сейчас сортов чая — море, но той простой и уютной магии уже не вернёшь. Сможете вспомнить, как это было?