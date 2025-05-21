Тест: Чаепитие в СССР — слабо ответить на 5 вопросов и доказать звание истинного знатока?
Советское чаепитие редко сопровождалось кучей конфет, пирожных и десертов, однако даже самый скромный стол превращался в праздник благодаря маленьким хитростям и особому настрою!
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В СССР за чашечкой горячего чая собирались семья, друзья и даже соседи. Сортов было немного, качество не идеальное, но это никого не останавливало. Такие посиделки могли длиться часами — за разговорами, анекдотами, обсуждением новостей, вприкуску, с вареньем, баранками или ирисками. И пусть напиток иногда горчил или был слишком слабым, главное ведь — атмосфера. Сейчас сортов чая — море, но той простой и уютной магии уже не вернёшь. Сможете вспомнить, как это было?
Чаёвничать нередко любили под душевные мелодии и любимые песни, которые звучали из магнитофонов. Представили эту атмосферу? Тогда попробуйте угадать, из каких 7 фильмов СССР эти кадры с проигрывателями! Юные пионеры тоже никогда не упускали возможности полакомиться чем-нибудь сладеньким. О них, кстати, и пойдёт речь в этом тесте — нужно узнать все 8 фильмов СССР по одному кадру с героями в красных галстуках!
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