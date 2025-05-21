Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 14:00

Тест: Чаепитие в СССР — слабо ответить на 5 вопросов и доказать звание истинного знатока?

Советское чаепитие редко сопровождалось кучей конфет, пирожных и десертов, однако даже самый скромный стол превращался в праздник благодаря маленьким хитростям и особому настрою!

Обложка © Фотохроника ТАСС

Обложка © Фотохроника ТАСС

В СССР за чашечкой горячего чая собирались семья, друзья и даже соседи. Сортов было немного, качество не идеальное, но это никого не останавливало. Такие посиделки могли длиться часами — за разговорами, анекдотами, обсуждением новостей, вприкуску, с вареньем, баранками или ирисками. И пусть напиток иногда горчил или был слишком слабым, главное ведь — атмосфера. Сейчас сортов чая — море, но той простой и уютной магии уже не вернёшь. Сможете вспомнить, как это было?

Чаёвничать нередко любили под душевные мелодии и любимые песни, которые звучали из магнитофонов. Представили эту атмосферу? Тогда попробуйте угадать, из каких 7 фильмов СССР эти кадры с проигрывателями! Юные пионеры тоже никогда не упускали возможности полакомиться чем-нибудь сладеньким. О них, кстати, и пойдёт речь в этом тесте — нужно узнать все 8 фильмов СССР по одному кадру с героями в красных галстуках!

Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу
Тест: Угадать, из каких 7 фильмов СССР эти закадычные друзья, под силу только верному товарищу
Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • чай
  • Ностальгия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar