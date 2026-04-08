Тест: Стыд любому, кто не узнает эти 8 фильмов с Надеждой Румянцевой по кадру!
8 апреля 2009 года ушла из жизни великолепная актриса, голос любимых героев мультфильмов — Надежда Румянцева. Давайте же вспомним её творчество и угадаем фильмы с актрисой всего по одному кадру. Готовы блеснуть знаниями?
Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik / macrovector, © «Девчата», режиссёр Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный, © «Королева бензоколонки», режиссёр Николай Литус, сценарист Пётр Лубенский, © «Женитьба Бальзаминова», режиссёр Константин Воинов, сценарист Константин Воинов / Kinopoisk
Надежда Румянцева — голос целого поколения советского кинематографа. Её неподражаемая улыбка, искренность и невероятное обаяние делали каждую роль незабываемой. Все мы с детства помним её чудесно озвученных персонажей мультфильмов, а также гениально сыгранных героинь в кино, которые стали символами целой эпохи. Сегодня, 8 апреля, — день памяти великой актрисы, и это отличный повод вновь окунуться в её творчество. Давайте же вспомним, какие фильмы с участием Надежды Румянцевой мы так любим, и попробуем угадать их всего по одному кадру. Сможете набрать 8 из 8 без единой ошибки? Или провалитесь со стыдом, пропустив очевидное? Готовы проверить себя?
Окунитесь в фольклор и попробуйте угадать, что означают эти старинные выражения! Также недавно мы вспоминали актрису Наталью Кустинскую, а сможете ли вы назвать кинокартины с её участием? Погрузитесь в детство и попробуйте угадать, кто озвучивал этих знаменитых советских мультипликационных героев!