Тест: Стыд любому, кто не узнает эти 8 фильмов с Надеждой Румянцевой по кадру!

Надежда Румянцева — голос целого поколения советского кинематографа. Её неподражаемая улыбка, искренность и невероятное обаяние делали каждую роль незабываемой. Все мы с детства помним её чудесно озвученных персонажей мультфильмов, а также гениально сыгранных героинь в кино, которые стали символами целой эпохи. Сегодня, 8 апреля, — день памяти великой актрисы, и это отличный повод вновь окунуться в её творчество. Давайте же вспомним, какие фильмы с участием Надежды Румянцевой мы так любим, и попробуем угадать их всего по одному кадру. Сможете набрать 8 из 8 без единой ошибки? Или провалитесь со стыдом, пропустив очевидное? Готовы проверить себя?