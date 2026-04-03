Тест: У вас не было детства, если не ответите, кто озвучил этих 9 героев советских мультфильмов!
Кто на самом деле прятался за микрофоном? Проверьте себя: сможете ли вы назвать всех девять артистов, озвучивших главных героев советских мультфильмов от «Ну, погоди!» до «Простоквашино».
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Советские мультфильмы знают почти все. Но кто на самом деле озвучивал любимых героев? Мы подготовили простой тест. В нём девять персонажей из классики — «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино» и других. Нужно угадать, чей голос звучит в каждом из них. Попробуйте ответить на все вопросы без ошибок. Результат покажет, насколько внимательно вы слушали титры в детстве. Или смотрели просто так, под настроение. В любом случае это хороший повод вспомнить старые, добрые ленты. Начинайте!
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