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Опубликовано 3 апреля, 15:30
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Тест: У вас не было детства, если не ответите, кто озвучил этих 9 героев советских мультфильмов!

Кто на самом деле прятался за микрофоном? Проверьте себя: сможете ли вы назвать всех девять артистов, озвучивших главных героев советских мультфильмов от «Ну, погоди!» до «Простоквашино».

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Советские мультфильмы знают почти все. Но кто на самом деле озвучивал любимых героев? Мы подготовили простой тест. В нём девять персонажей из классики — «Ну, погоди!», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино» и других. Нужно угадать, чей голос звучит в каждом из них. Попробуйте ответить на все вопросы без ошибок. Результат покажет, насколько внимательно вы слушали титры в детстве. Или смотрели просто так, под настроение. В любом случае это хороший повод вспомнить старые, добрые ленты. Начинайте!

Перенеситесь в прошлое, за парту, и ответьте на 10 вопросов из школьной программы на время! А также в честь прошедшего 1 апреля попробуйте отличить правду от вымысла нейросети. Любите советское кино? Угадайте фильмы с Риной Зелёной всего по одному кадру!

Тест: Стыд и срам тем, кто не продолжит 7 строк из стихотворений Корнея Чуковского!
Тест: Стыд и срам тем, кто не продолжит 7 строк из стихотворений Корнея Чуковского!
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Анна Московко
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