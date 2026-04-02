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Опубликовано 2 апреля, 13:30
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Тест: Это сказка Андерсена или сценарий триллера? Только специалист сможет отличить!

2 апреля 1805 года родился великий писатель Ганс Христиан Андерсен! Все мы знаем его добрые и поучительные сказки, только вот оригинальные тексты куда более устрашающие, чем мы привыкли. Сможете отличить датский рассказ от сюжета триллера?

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

2 апреля 1805 года родился великий датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. Мы привыкли считать его книги добрыми и уютными детскими историями, но оригинальные тексты писателя порой напоминают мрачные психологические триллеры. В них герои расплачиваются за гордыню собственным телом, сталкиваются с мистическими двойниками, а счастливые финалы — скорее исключение, чем правило. Сможете ли вы с первого раза определить, где перед вами страница из сборника Андерсена, а где — сценарий голливудского хоррора? Проверьте свою интуицию в нашем тесте!

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Анна Московко
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