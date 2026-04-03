Тест: Любитель кино или невежда — слабо отгадать фильмы и сериалы с Алексеем Булдаковым на 6/6?

Алексей Булдаков навсегда останется в народной памяти как обаятельный Михалыч. За эту роль он получил «Нику», а фразы его героев разошлись на цитаты. Но мало кто знает, что актёр блестяще играл не только комедийных персонажей. 3 апреля 2019 года Булдакова не стало. В память о нём мы подготовили тест, который проверит, хорошо ли вы помните его разноплановые работы. Давайте узнаем, насколько вы знакомы с его творчеством.