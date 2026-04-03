Тест: Любитель кино или невежда — слабо отгадать фильмы и сериалы с Алексеем Булдаковым на 6/6?
3 апреля 2019 года ушёл из жизни легендарный Алексей Булдаков, который подарил нам десятки ярких ролей. Сможете узнать 6 фильмов и сериалов только по одному кадру?
Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Антон Белицкий © «Что сказал покойник», режиссёр Игорь Масленников, сценарист Владимир Вардунас / kino-teatr © «Особенности национальной охоты», режиссёр Александр Рогожкин, сценарист Александр Рогожкин / Kinopoisk © Freepik
Алексей Булдаков навсегда останется в народной памяти как обаятельный Михалыч. За эту роль он получил «Нику», а фразы его героев разошлись на цитаты. Но мало кто знает, что актёр блестяще играл не только комедийных персонажей. 3 апреля 2019 года Булдакова не стало. В память о нём мы подготовили тест, который проверит, хорошо ли вы помните его разноплановые работы. Давайте узнаем, насколько вы знакомы с его творчеством.
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