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Опубликовано 7 апреля, 15:00
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Тест: Если можете назвать 8 фильмов с Джеки Чаном, то заслужите звание «Гонконгского терминатора»!

7 апреля празднует свой день рождения настоящая легенда мирового кино — Джеки Чан! Он имеет много титулов: «Гонконгский терминатор», «Железный Джеки», «Король каскадёров» и другие. Сможете назвать 8 фильмов с мастером блокбастеров, увидев лишь один кадр?

7 апреля отмечает день рождения Джеки Чан! Сможете назвать 8 фильмов с королём каскадёров? Обложка © Chat GPT

7 апреля отмечает день рождения Джеки Чан! Сможете назвать 8 фильмов с королём каскадёров? Обложка © Chat GPT

Живая легенда, который переломал не только все кости, но и голливудские шаблоны. 7 апреля у «Гонконгского терминатора» день рождения! Джеки Чан — это не просто актёр, это эпоха: трюки без дублёров, драки и банки из-под ананасов в качестве оружия. Вы знаете, за что его прозвали «Железным Джеки» и «Королём каскадёров»? Конечно, за риск! Но готовы ли вы подтвердить своё звание? В нашем тесте мы собрали 8 фильмов с Чаном. А вам предстоит узнать их всего по одному кадру. Пройдёте этот бой без дублёра — докажете, что достойны носить гордый титул «Гонконгский терминатор»!

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Анна Московко
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