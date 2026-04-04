Тест: Лишь 30% смогут догадаться, что мы убрали в кадрах из фильмов Георгия Данелии!

Фильмы Георгия Данелии разобрали на цитаты ещё наши родители, а мы пересматриваем их до сих пор. Легендарный режиссёр умел находить магию в обыденности, но даже самым внимательным зрителям порой сложно заметить все детали. 4 апреля — день памяти мастера. Мы подготовили для вас особый тест: взяли знакомые кадры и спрятали в них один элемент. Сможете ли вы разглядеть, чего именно лишилась любимая кинолента? Утверждаем, что с первого раза это удаётся лишь 30% самых преданных фанатов. Готовы проверить свою зрительную память и вспомнить великое наследие режиссёра?