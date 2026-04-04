Тест: Если не узнаете 9 фильмов и сериалов с Дмитрием Нагиевым, то потеряете звание киноэксперта!

4 апреля отмечает день рождения Дмитрий Нагиев — актёр, чей харизматичный голос и безупречный стиль уже давно стали символами российского кинематографа. От брутального ведущего до ироничного римского патриция — его роли разбирают на цитаты. Считаете себя настоящим киноэкспертом и готовы узнать любимого артиста с первого кадра? В нашем тесте собрано 9 фильмов и сериалов с участием именинника. Сможете пройти эту проверку или потеряете звание ценителя? Давайте проверим вашу память на прочность!