Тест: Если не узнаете 9 фильмов и сериалов с Дмитрием Нагиевым, то потеряете звание киноэксперта!
4 апреля отмечает свой день рождения Дмитрий Нагиев, актёр, который уже стал культовым в отечественном кинематографе! Мы собрали 9 фильмов и сериалов с его участием, сможете угадать их по одному кадру?
Обложка © ТАСС / Ольга Зиновская, © Chat GPT
4 апреля отмечает день рождения Дмитрий Нагиев — актёр, чей харизматичный голос и безупречный стиль уже давно стали символами российского кинематографа. От брутального ведущего до ироничного римского патриция — его роли разбирают на цитаты. Считаете себя настоящим киноэкспертом и готовы узнать любимого артиста с первого кадра? В нашем тесте собрано 9 фильмов и сериалов с участием именинника. Сможете пройти эту проверку или потеряете звание ценителя? Давайте проверим вашу память на прочность!
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