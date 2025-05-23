Пыточное кресло: Как в СССР лечили зубы и почему советский человек боялся дантиста как огня

Медицина в Советском Союзе была развита на приличном уровне. Именно советские врачи создали первую в мире сердечно-лёгочную машину, придумали лечить рак химиотерапией. Первый томограф, первая вакцина от полиомиелита, а благодаря отважной Магдалине Покровской мир получил эффективную вакцину от чумы, которая была испытана на живом человеке. Этим человеком была сама Магдалина. Но была в советской медицине отрасль, которая наводила ужас на любого пациента. Это стоматология. Расскажем в материале самые страшные факты о советском лечении зубов.

Без анестезии

Обезболивание в зубных кабинетах СССР зачастую отсутствовало. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Если вы шли к стоматологу в СССР, нужно было заранее морально подготовиться к тому, что всё будут делать без обезболивания. Его обычно в кабинетах просто не было. Заморозка применялась только для удаления зубов. Впрочем, «по блату» обезболивающие доставали и заморозку делали даже без выдирания зуба. Новокаин, кстати, был зарегистрирован ещё в 1904 году, а производить его в СССР стали с 1964 года. Почему-то стоматология так и осталась «карательной»: это прочувствовали на себе тогда даже дети.

Ужасающая атмосфера

У советского зубного было просто страшно. Фото © ТАСС / Созинов

Первый визит к зубному — это воспоминание на всю жизнь. Запахи поражали воображение, и это был не только гвоздичный аромат эвгенола, но и резкий дух горелой кости. Последний купаж кроме советских пациентов чувствовали, пожалуй, только работники «зондеркоманд» с 1934-го по 1945 год. Кафельная плитка (в лучшем случае), неудобное кресло, которое только усиливало страдания, металлические плевательницы, кровь, инструменты, похожие на пыточные... Это надо было просто пережить.

Устаревшая техника

Звук бормашины запоминается на всю жизнь, особенно если она советская. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Михаил Кавашкин, Михаил Тур

Советские бормашины работали только на низких оборотах. Это причиняло пациентам массу страданий, особенно без заморозки. Бурение зуба выглядело как описание мучений из дантовского ада: машина нагревает кость, изо рта подопытного валит густой дым вместе с кариозной пылью, везде ужасный шум. Часто случалось совсем уж неприятное: бормашина ломалась прямо во время сверления, оставляя часть бура в зубе пациента.

В любой непонятной ситуации удаляем зубы

Сверлить этим? Может, лучше просто удалить? Фото © ТАСС / Атаян Роберт

Чистка каналов, пломбы, восстановление зуба... Всё это было лишним в ту эпоху, когда в моде были золотые коронки. Стоматологи часто предлагали удалить зуб даже тогда, когда его ещё можно было спасти. Часто не хватало лекарств или материалов, а, учитывая свойства советских бормашин, в некоторых случаях лечение зуба просто было рисковым предприятием.

Материалы для пломб

Это сейчас пломбы не отличить от зуба. В советское время всё было по-другому. Фото © ТАСС / Корзин Борис

В 1885 году в Германии, ещё в эпоху Бисмарка, придумали заделывать поражённые зубы цементом. Спустя каких-то полвека данная практика перекочевала в Советскую Россию. Цементные пломбы вели себя так же, как ведёт себя обычный цемент: были шероховатыми, ощущались как инородное тело. Составов для скрепления тогда было не очень много, их качество оставляло желать лучшего, поэтому пломбы часто вылетали. А ещё в СССР использовали амальгамные пломбы, то есть из ртутных сплавов. Они были серебристыми и очень токсичными.