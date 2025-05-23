Спа, педикюр и депиляция: Российские мужчины увлеклись косметикой

Абсолютное большинство российских мужчин (77%) используют косметические средства, среди которых наиболее популярными являются парфюм, средства для укладки и тоники для лица. При этом 60% посещают парикмахерские или барбершопы, а 32% ходят в баню или спа-салоны, следует из исследования, результаты которого публикует «Газета.ru».

По данным издания, 18% респондентов занимаются в фитнес-клубах, 12% делают маникюр и педикюр, 10% посещают массажные салоны, 9% увлекаются депиляцией, 4% обращаются к косметологам, а 3% пользуются услугами пластических хирургов.

При этом почти около 23% респондентов никак не ухаживают за собой. Большинство (43%) из них объясняют отказ от косметических процедур тем, что и так красивые. Ещё 23% не хотят тратить деньги, а 17% отмечают нехватку времени, 4% просто стесняются. Остальные участники заявили, что им лень, а также что следить за внешностью — это не мужское дело.

Что касается покупки средств для ухода, то 36% участников опроса приобретают их в супермаркетах, 26% — на маркетплейсах, 10% — в интернет-магазинах. 8% мужчин используют подаренную косметику, а 6% прислушиваются к рекомендациям специалистов в профессиональных салонах. 12% вообще не используют домашний уход.