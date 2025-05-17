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17 мая, 08:06

Россиянки переключились на корейскую косметику и бьют все рекорды

Россия в апреле закупила косметики из Южной Кореи на рекордные $35,8 млн

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Россияне стали чаще покупать косметику из Южной Кореи. Так, в апреле текущего года РФ закупила такой продукции на рекордные 35,8 миллиона долларов. Об этом пишет РИА «Новости», проанализировав информацию южнокорейской статслужбы.

Прежний рекорд был зафиксирован в ноябре 2024 года. Тогда у Южной Кореи было закуплено косметики на 35 миллионов долларов. При этом всего за пару месяцев закупки увеличились на четверть как в годовом, так и в месячном выражении. На первых позициях по объёму продаж в России южнокорейские крема по уходу за кожей, далее идут средства для макияжа для глаз, а затем — помада. Сейчас Россия занимает четвёртое место среди лидирующих покупателей корейской косметики, уступая только Китаю, США и Японии.

Мужчины стали интересоваться парфюмом на четверть активнее
Мужчины стали интересоваться парфюмом на четверть активнее

Ранее сообщалось, что правительство России расширило действие 35-процентной импортной пошлины на парфюмерно-косметическую продукцию из недружественных стран. Повышенная ставка теперь будет применяться к духам, туалетной воде, пудре, средствам для волос, макияжа губ и уходовой косметике. В Минпромторге объяснили это решение ростом отечественного производства, позволяющего замещать импортные товары.

Татьяна Миссуми
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