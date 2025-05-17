Россиянки переключились на корейскую косметику и бьют все рекорды

Прежний рекорд был зафиксирован в ноябре 2024 года. Тогда у Южной Кореи было закуплено косметики на 35 миллионов долларов. При этом всего за пару месяцев закупки увеличились на четверть как в годовом, так и в месячном выражении. На первых позициях по объёму продаж в России южнокорейские крема по уходу за кожей, далее идут средства для макияжа для глаз, а затем — помада. Сейчас Россия занимает четвёртое место среди лидирующих покупателей корейской косметики, уступая только Китаю, США и Японии.