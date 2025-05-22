Нейросеть нарисовала города СССР в облике женщин: Посмотрите на этих сногсшибательных ретрокрасавиц!

В будущем нейросети могут заменить программистов, переводчиков, писателей, сотрудников колл-центров, музыкантов и даже операторов. Но, пока человеческий труд всё ещё ценен, мы можем «поиграться» с ними для того, чтобы повеселить и порадовать как читателей, так и себя. У Life.ru возникла идея изобразить антропоморфные советские города. Это значит, что нейросеть нарисовала нам ключевые мегаполисы СССР в виде красивых девушек из пятидесятых. Посмотрите на них в этом материале.

Москва в виде ретрокрасавицы

Москву нейросеть нарисовала по-советски изящной и грандиозно коммунистической. Фото © Kandinsky 3.1

Москва традиционно получилась у нейронки грандиозной: храм Василия Блаженного в двух вариациях — Большой Кремлёвский дворец и башни Кремля... Всё как надо! Девушка в изящном красном головном уборе и таком же алом платье в стиле ретро, русая, с ярким макияжем и большими серьгами отражает вайбы советской Москвы. В руках красотка держит большой красный торт... Постойте, это же торт «Москва»! Приятно видеть, что нейросеть в курсе традиционных советских московских лакомств.

Минск в виде ретрокрасавицы

Минск у нейросети получился особенно элегантным — настоящая красотка, которую точно забрал бы себе «Мосфильм». Фото © Kandinsky 3.1

Минск стал столицей Беларуси ещё при Российской империи. У города достаточно тяжёлая судьба: он долгое время существовал на границе славянского и западноевропейского миров. Великое княжество Литовское пало под напором Речи Посполитой — и город оказался под властью Польши. Только после Войны за польское наследство Беларусь, или Белоруссия, стала независимой от литовцев и поляков. Но в 1941 году город оккупировали немцы, а после ожесточённых боёв он был почти полностью разрушен. К счастью, Минск удалось восстановить. И белокурая красавица в жёлтом гофрированном платье с короткими рукавами отражает красоту этого города с богатой историей.

Алматы (Алма-Ата) в виде ретрокрасавицы

Алматы — это чудесный город, в прошлом столица Казахстана. И вот как его изобразила нейросеть. Фото © Kandinsky 3.1

В Советском Союзе город назывался Алма-Ата. После того как Казахстан обрёл независимость, название сменили на Алматы — теперь оно не нарушало грамматики казахского языка. А спустя несколько лет и вовсе перенесли столицу в Астану. Алматы по версии нейросети — это шикарная девушка, казашка, в платье в горошек и с пояском, на шее у неё жемчужное ожерелье, а ещё она носит серёжки в виде колечек. Она использует минимальное количество макияжа, поражая нас естественной красотой.

Ташкент в виде ретрокрасавицы

Красавица из Ташкента, нарисованная нейросетью, отражает национальный колорит. Фото © Kandinsky 3.1

Ташкент по версии нейросети представлен в виде знойной узбекской красавицы, которая держит в руках блюдце пишмание — традиционного лакомства региона. На ней изящная шапочка и платье, украшенные традиционными узорами, что помогает передать национальный колорит. На ретрокрасавице ожерелье из жемчуга и изящные серёжки. За её спиной мы видим мечеть с минаретом и несколько ретроавтомобилей, в том числе и модели 30-х годов. Столица Узбекистана получилась на славу!

Ереван в виде ретрокрасавицы

Ереван глазами нейросети — настоящая армянская красавица, она смотрит на нас с особой гордостью. Фото © Kandinsky 3.1

Ереван, столица Армянской ССР, изображён нейросетью в виде знойной красавицы — представительницы гордого и древнего народа. Её пышная причёска поражает воображение, в ушах — серьги, которые потребовали филигранной работы ювелира, макияж — сдержанный и яркий одновременно. Бежевая блузка придаёт образу строгость, а на фоне — горы и пейзажи Еревана. Возможно, при обучении нейросеть видела довольно много фотографий локаций, исписанных граффити-райтерами: в левом нижнем углу виден загадочный рисунок белой краской.

Тбилиси в виде ретрокрасавицы

Нарисованный нейросетью Тбилиси отражает древние традиции и историю страны картвелов. Фото © Kandinsky 3.1

Есть мнение, что таинственная Колхида из древнегреческих мифов, куда отправились аргонавты под предводительством Ясона, находилась именно тут, в Грузии. Тбилиси являлся столицей Грузинской ССР, а позже стал главным городом независимой Грузии. На фото от нейросети мы видим гордую грузинскую красавицу в блузке с национальной вышивкой. У неё сдержанный макияж и небольшие серёжки, которые придают образу изящность.

Махачкала в виде ретрокрасавицы

Дагестанская АССР была в составе РСФСР, то есть России. Столицей стала Махачкала. И вот как её нарисовала нейросеть. Фото © Kandinsky 3.1

В древности недалеко от Махачкалы располагался город Тарки, за который бились гунны, персы и арабы. Дагестанский коридор, довольно удобный в качестве торгового пути, привлекал тогда всех. В середине XIX века здесь создали город Петровск. Народным названием, кстати, стало Анжи. При возникновении СССР имя города сменили на менее имперское: Петровск стал «Махач-Калой». «Махач» — это сокращённое от «Магомед», а «Кала» — «крепость». Но что за таинственный Магомед? Это был дагестанский революционер Махач Дахадаев. Девушка на фото от нейросети поражает нас естественным макияжем и красочным нарядом с традиционными элементами. Скорее всего, она сшила платье самостоятельно — это была частая практика в СССР.

Екатеринбург (Свердловск) в виде ретрокрасавицы

Екатеринбург изображён нейросетью в виде приветливой и радостной девушки. Фото © Kandinsky 3.1

В советское время Екатеринбург называли Свердловском. Иметь в наличии город, названный в честь императрицы, было для СССР зазорным. А Свердлов Яков Михайлович был одним из боссов революции, руководил Всероссийской избирательной комиссией и умер от испанского гриппа при странных обстоятельствах. Этого было достаточно, чтобы он стал символом города, несмотря на то что Яков родился в Нижнем Новгороде, умер в Москве, а в Екатеринбурге работал как профессиональный революционер. Впрочем, девушку из Свердловска это не волнует — у неё замечательная пышная причёска из 50-х с искусственной завивкой, интересная строгая розовая блузка и приглушённого красного цвета помада. В руках наша героиня держит коробку конфет — это «Свердловский метеорит»!