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22 мая, 09:21

Актриса Ольга Лапшина опровергла слухи о проблемах с сердцем

Ольга Лапшина в постановке про Бережнева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ольга Лапшина в постановке про Бережнева. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская актриса театра и кино Ольга Лапшина рассказала, что слухи о её проблемах с сердцем сильно преувеличены. По её словам, она действительно почувствовала себя плохо во время спектакля, но быстро пришла в себя после помощи врачей.

«Телеграм-каналы, как всегда, преувеличивают. Ничего такого не было. Вчера мне сделали только кардиограмму, но я чувствую себя хорошо. Спектакль тоже никто не прерывал», — отметила Лапшина в беседе с ТАСС.

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Напомним, звезда популярного российского сериала «Аутсорс» Ольга Лапшина почувствовала боли в сердце во время спектакля. 63-летней актрисе стало плохо во время выступления в театре Терезы Дуровой, где она играла в постановке «Пигмалион». На место оперативно прибыли медики, которые оказали артистке первую помощь. Несмотря на ухудшение самочувствия, Лапшина отказалась от госпитализации.

Татьяна Миссуми
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