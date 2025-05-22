Актриса Ольга Лапшина опровергла слухи о проблемах с сердцем

Российская актриса театра и кино Ольга Лапшина рассказала, что слухи о её проблемах с сердцем сильно преувеличены. По её словам, она действительно почувствовала себя плохо во время спектакля, но быстро пришла в себя после помощи врачей.

«Телеграм-каналы, как всегда, преувеличивают. Ничего такого не было. Вчера мне сделали только кардиограмму, но я чувствую себя хорошо. Спектакль тоже никто не прерывал», — отметила Лапшина в беседе с ТАСС.