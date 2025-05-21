Актриса Кэтлин Хьюз, известная как «Королева крика», умерла на 97-м году жизни

Американская актриса, звезда кино 1950-х годов Кэтлин Хьюз (настоящее имя Элизабет Маргарет фон Геркан), известная своим характерным криком, ушла из жизни на 97-м году. Об этом сообщил Джон Джиген Гриффин-Атил в своих социальных сетях.

Хьюз, получившая титул «королевы крика», чаще всего изображала жертв в различных фильмах. Она родилась в 1928 году в Голливуде и окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В 1940-х годах начала свою карьеру на сцене, а через восемь лет подписала контракт с киностудией 20th Century Fox.

Актриса снялась более чем в 60 фильмах, среди которых: «Оно пришло из космоса», «Заклинание», «Добыча», «Чертова служба в госпитале МЭШ», сериал «Миссия невыполнима», оригинальный «Перри Мейсон», «Золотой клинок» и другие.