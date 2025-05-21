Музыкант группы ABBA умер на 81-м году жизни

В Стокгольме ушёл из жизни 80-летний звукорежиссёр, композитор и продюсер Майкл Третов, который более десяти лет проработал с легендарным коллективом АВВА и создал для их песен фирменное звучание, что привело группу к мировой славе. О смерти музыканта сообщает Aftonbladet со ссылкой на его родственников.

Группа АВВА. Обложка © wikipedia.org

С АВВА Третов сотрудничал в период с 1970 по 1982 годы. Многие хиты для коллектива он создавал в стокгольмской студии Metronome, где были сделаны ранние записи. Третов сидел за пультом режиссёра практически на всех записях композиций шведской четвёрки. Он также писал музыку для фильмов и телепрограмм. Артист известен и собственными песнями, которые он выпускал под псевдонимом Caramba.