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21 мая, 09:11

Музыкант группы ABBA умер на 81-м году жизни

В Швеции умер звукорежиссёр Третов, более 10 лет создававший хиты для ABBA

Майкл Третов. Обложка © ТАСС / Zuma

Майкл Третов. Обложка © ТАСС / Zuma

В Стокгольме ушёл из жизни 80-летний звукорежиссёр, композитор и продюсер Майкл Третов, который более десяти лет проработал с легендарным коллективом АВВА и создал для их песен фирменное звучание, что привело группу к мировой славе. О смерти музыканта сообщает Aftonbladet со ссылкой на его родственников.

Группа АВВА. Обложка © wikipedia.org

Группа АВВА. Обложка © wikipedia.org

С АВВА Третов сотрудничал в период с 1970 по 1982 годы. Многие хиты для коллектива он создавал в стокгольмской студии Metronome, где были сделаны ранние записи. Третов сидел за пультом режиссёра практически на всех записях композиций шведской четвёрки. Он также писал музыку для фильмов и телепрограмм. Артист известен и собственными песнями, которые он выпускал под псевдонимом Caramba.

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Татьяна Миссуми
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