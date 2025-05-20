Актриса из «Папиных дочек» и «Склифосовского» умерла в 51 год от рака

На 52-м году жизни после продолжительной болезни умерла актриса Наталья Пикула, знакомая зрителям по сериалам «Склифосовский», «Папины дочки» и «Час Волкова». Об этом сообщил её друг, сценарист Илья Замешаев.

«Да, к сожалению, это правда. Насколько мне известно, Наталья скончалась из-за онкологии», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Церемония прощания с артисткой пройдёт 23 мая в 50-й клинической больнице, по адресу: улица Вучетича, дом 21. Ориентировочно панихида начнётся в 11 часов.

Наталья Пикула родилась в Москве 5 января 1974 года. После окончания Московского института современного искусства, она дебютировала в кино в начале 1990-х. За свою карьеру актриса снялась в 131 проекте, собрав внушительную фильмографию. Среди её наиболее известных работ – роли в таких популярных сериалах, как «Папины дочки», «След», «Склифосовский», «Измены», «Обручальное кольцо» и другие.