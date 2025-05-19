Скончалась актриса из «Дня рождения Буржуя» Людмила Игнатенко

Сегодня пришло печальное известие о кончине заслуженной артистки Украинской ССР Людмилы Игнатенко. Она ушла из жизни в воскресенье, 18 мая, сообщили коллеги актрисы из Киевского ТЮЗа на Липках.

Людмила Сергеевна Игнатенко появилась на свет 25 октября 1942 года. Окончив драматическую студию при Киевском академическом украинском драматическом театре им. И. Франко, она начала свой путь актрисой этой сцены. Позже её талант раскрылся в Таллинском театре русской драмы. Игнатенко также проявила себя как режиссёр, работая в Главной редакции литературно-драматического вещания Комитета по печати при Совете Министров УССР и на радио. С 1970 года она стала частью Киевского театра юного зрителя на Липках.