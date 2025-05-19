Скончалась актриса из «Дня рождения Буржуя» Людмила Игнатенко
Людмила Игнатенко в фильме «День рождения Буржуя». Обложка © kino-teatr
Сегодня пришло печальное известие о кончине заслуженной артистки Украинской ССР Людмилы Игнатенко. Она ушла из жизни в воскресенье, 18 мая, сообщили коллеги актрисы из Киевского ТЮЗа на Липках.
Людмила Сергеевна Игнатенко появилась на свет 25 октября 1942 года. Окончив драматическую студию при Киевском академическом украинском драматическом театре им. И. Франко, она начала свой путь актрисой этой сцены. Позже её талант раскрылся в Таллинском театре русской драмы. Игнатенко также проявила себя как режиссёр, работая в Главной редакции литературно-драматического вещания Комитета по печати при Совете Министров УССР и на радио. С 1970 года она стала частью Киевского театра юного зрителя на Липках.
В 1970–1980-х годах Людмила Сергеевна подарила свой голос множеству героев советских мультфильмов, став узнаваемой для целого поколения. Её тёплый тембр звучал в таких любимых лентах, как «Алиса в Стране чудес», «Солнечный каравай», «Несмышлёный воробей», «Одуванчик — толстые щёки», «Страшный, серый, лохматый», «Тайна Страны земляники», «Играй, моя дудочка» и «Сказка о жадности», оставив след в сердцах юных зрителей.
Сегодняшний день также омрачён новостью о смерти бывшего главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича. Ему было 98 лет. Также сегодня стало известно о смерти артиста балета и педагога Большого театра Юрия Владимирова, который умер на 84-м году жизни.