Актриса Ольга Лапшина пережила сердечный приступ во время спектакля в театре

Звезда популярного российского сериала «Аутсорс» Ольга Лапшина попала в больницу прямо во время спектакля. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 63-летней актрисе стало плохо во время выступления в театре Терезы Дуровой, где она играла в постановке «Пигмалион».

Появившиеся сильные боли в области сердца заставили её обратиться за помощью. На место оперативно прибыли медики, которые оказали артистке первую помощь. Несмотря на ухудшение самочувствия, Лапшина отказалась от госпитализации и решила пройти обследование в спокойной обстановке.

Ольга Лапшина – известная актриса, чья фильмография насчитывает более 100 ролей в российских фильмах и сериалах.