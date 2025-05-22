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22 мая, 05:23

Актриса Ольга Лапшина пережила сердечный приступ во время спектакля в театре

Ольга Лапшина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Ольга Лапшина. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Звезда популярного российского сериала «Аутсорс» Ольга Лапшина попала в больницу прямо во время спектакля. Как сообщает телеграм-канал SHOT, 63-летней актрисе стало плохо во время выступления в театре Терезы Дуровой, где она играла в постановке «Пигмалион».

Появившиеся сильные боли в области сердца заставили её обратиться за помощью. На место оперативно прибыли медики, которые оказали артистке первую помощь. Несмотря на ухудшение самочувствия, Лапшина отказалась от госпитализации и решила пройти обследование в спокойной обстановке.

Ольга Лапшина – известная актриса, чья фильмография насчитывает более 100 ролей в российских фильмах и сериалах.

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Ранее стало известно, что актриса Татьяна Говорова умерла от сердечной недостаточности. Артистка была супругой актёра Виктора Павлова, сыгравшего студента Дуба с забинтованным ухом в культовом фильме «Операция Ы и другие приключения Шурика».

Юния Ларсон
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