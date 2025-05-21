Ушла из жизни актриса фильма «Служебный роман» Надежда Репина

Актриса фильма «Служебный роман», режиссёр и сценаристка Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет. Печальное известие сообщает Союз кинематографистов России.

«21 мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста, лауреата премии Правительства РФ в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры Надежды Алексеевны Репиной (1947-2025)», — рассказали коллеги.

На счету Репиной роли более чем в 30 фильмах, среди которых «Служебный роман», «У озера», «Любить человека», «Странные люди». Также она сняла множество игровых фильмов, а с 1993 по 2013 год работала режиссёром-постановщиком киножурнала «Ералаш».