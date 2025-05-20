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20 мая, 10:48

Балетмейстера Григоровича кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище

ТАСС: Юрия Григоровича кремируют после церемонии прощания в Большом театре

Юрий Григорович. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Юрий Григорович. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Тело народного артиста СССР Юрия Григоровича будет кремировано после церемонии прощания, которая состоится 23 мая. Его прах захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста.

«Да, похороны, вероятно, будут на Новодевичьем кладбище, но его последней волей в завещании была кремация, которая пройдёт после прощания 23 мая», сказал собеседник агентства.

Прощание с Юрием Григоровичем состоится 23 мая в 11:00 на исторической сцене Большого театра. Вход будет свободным для всех желающих.
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Напомним, что о смерти выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича стало известно накануне. Балетмейстер скончался на 99 году жизни, причиной послужило осложнение на фоне двусторонней пневмонии. С 1964 по 1995 год Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого. Он обладатель множества наград, в том числе Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Мария Любицкая
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