Балетмейстера Григоровича кремируют и захоронят на Новодевичьем кладбище
ТАСС: Юрия Григоровича кремируют после церемонии прощания в Большом театре
Юрий Григорович. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Тело народного артиста СССР Юрия Григоровича будет кремировано после церемонии прощания, которая состоится 23 мая. Его прах захоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста.
«Да, похороны, вероятно, будут на Новодевичьем кладбище, но его последней волей в завещании была кремация, которая пройдёт после прощания 23 мая», — сказал собеседник агентства.
Прощание с Юрием Григоровичем состоится 23 мая в 11:00 на исторической сцене Большого театра. Вход будет свободным для всех желающих.
Напомним, что о смерти выдающегося советского и российского хореографа Юрия Григоровича стало известно накануне. Балетмейстер скончался на 99 году жизни, причиной послужило осложнение на фоне двусторонней пневмонии. С 1964 по 1995 год Григорович занимал должность главного балетмейстера Большого. Он обладатель множества наград, в том числе Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.