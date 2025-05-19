Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Григоровича

Российский лидер Владимир Путин выразил искренние соболезнования коллективу Большого театра, а также родным и близким выдающегося хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства подчеркнул значимость ушедшего из жизни народного артиста СССР для русского и мирового балета. Его постановки, по словам российского лидера, отличались смелостью и высоким художественным вкусом.