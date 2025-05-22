Илья Авербух за четыре года насобирал более тысячи штрафов на миллион

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, за последние четыре года получил 1175 автомобильных штрафов. Об этом сообщает «Постньюс».

С июня 2021 года общая сумма штрафов прославленного спортсмена составила 1 миллион 230 тысяч рублей. За исключением двух, все взыскания уже оплачены. Лидером по количеству штрафов в автопарке Авербуха является его Range Rover 2020 года, на который наложено 754 штрафа. Эта машина также была участником ДТП.

Основные причины штрафов: превышение скорости (651 раз), нарушение знаков и разметки (231 раз), неправильная парковка (106 раз) и непристёгнутый ремень (67 раз). Кроме того, Авербуха семь раз ловили на проезде на красный сигнал светофора.