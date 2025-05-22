Илья Авербух за четыре года насобирал более тысячи штрафов на миллион
«Постньюс»: Фигурист Илья Авербух получил 1175 штрафов за четыре года
Илья Авербух. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев
Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, за последние четыре года получил 1175 автомобильных штрафов. Об этом сообщает «Постньюс».
С июня 2021 года общая сумма штрафов прославленного спортсмена составила 1 миллион 230 тысяч рублей. За исключением двух, все взыскания уже оплачены. Лидером по количеству штрафов в автопарке Авербуха является его Range Rover 2020 года, на который наложено 754 штрафа. Эта машина также была участником ДТП.
Основные причины штрафов: превышение скорости (651 раз), нарушение знаков и разметки (231 раз), неправильная парковка (106 раз) и непристёгнутый ремень (67 раз). Кроме того, Авербуха семь раз ловили на проезде на красный сигнал светофора.
Ранее Life.ru уже писал, что Авербух с начала года успел получить почти 50 штрафов за 64 дня, управляя своим Range Rover Sport. В один из дней спортсмен попался на превышении скорости пять раз, активно передвигаясь по дорогам Москвы и Подмосковья, что привело к 49 нарушениям правил.