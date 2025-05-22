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Регион
22 мая, 09:54

Илья Авербух за четыре года насобирал более тысячи штрафов на миллион

«Постньюс»: Фигурист Илья Авербух получил 1175 штрафов за четыре года

Илья Авербух. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Илья Авербух. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, за последние четыре года получил 1175 автомобильных штрафов. Об этом сообщает «Постньюс».

С июня 2021 года общая сумма штрафов прославленного спортсмена составила 1 миллион 230 тысяч рублей. За исключением двух, все взыскания уже оплачены. Лидером по количеству штрафов в автопарке Авербуха является его Range Rover 2020 года, на который наложено 754 штрафа. Эта машина также была участником ДТП.

Основные причины штрафов: превышение скорости (651 раз), нарушение знаков и разметки (231 раз), неправильная парковка (106 раз) и непристёгнутый ремень (67 раз). Кроме того, Авербуха семь раз ловили на проезде на красный сигнал светофора.

Психолог и сексолог запретили Авербуху называть 15-летних женщинами, даже если у них уже «всё было»
Психолог и сексолог запретили Авербуху называть 15-летних женщинами, даже если у них уже «всё было»

Ранее Life.ru уже писал, что Авербух с начала года успел получить почти 50 штрафов за 64 дня, управляя своим Range Rover Sport. В один из дней спортсмен попался на превышении скорости пять раз, активно передвигаясь по дорогам Москвы и Подмосковья, что привело к 49 нарушениям правил.

Анастасия Никонорова
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