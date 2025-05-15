Психолог и сексолог запретили Авербуху называть 15-летних женщинами, даже если у них уже «всё было»

Скандальное заявление фигуриста Ильи Авербуха о том, что его супруга, актриса Елизавета Арзамасова, уже в 15 лет была «женщиной, у которой всё было», вредит в первую очередь репутации самой артистки, а также размывает важное различие между «девочками» и «женщинами». Об этом Life.ru рассказали клинический психолог Ирина Коржаева и сексолог Александра Миллер.

Коржаева напомнила, что мужской или женский пол проставляется при рождении в паспорте. Однако никто не пользуется терминами «новорождённый мужчина» или «новорождённая женщина», к которым можно прийти, если следовать логике Авербуха. Юридический прямолинейный язык уместен только в документах, считает эксперт.

Что касается психологической стороны вопроса. Многие представительницы прекрасного пола вздрагивают и даже могут обидеться, если их в нежном бальзаковском возрасте называют «женщиной», особенно если этот возраст перешёл на пару десятков лет вперёд. Это связано с социальным менталитетом и особенностями личного восприятия. Ирина Коржаева Клинический психолог

В нашей стране слово «женщина» часто несёт негативный оттенок, ещё хуже только «баба», хотя сами слова не виноваты — дело в восприятии, подчеркнула эксперт. Женщина — это что-то самостоятельное, сильное, независимое, но в 2025 году, в период активной феминизации, на фоне политико-экономических изменений и пропаганды молодости (хотя все возрасты хороши, у каждого свои возможности), многие дамы хотят быть красивыми, нежными, чтобы о них заботились и поддерживали.

Это не инфантилизм, а базовая потребность, которую искусственно подменили маркетинговыми товарами. Поэтому даже после 40 лет хочется быть «невинной девушкой», а не «женщиной, у которой всё было — и конь, и огонь». Ирина Коржаева Клинический психолог

«Важный психолого-социальный аспект: «каждый, кто не первый, — тот у нас второй». Если у мужчины много партнёрш — он «мачо», а если у женщины много партнёров — она «падшая». Господин Авербух, вероятно, не понимает, что слова имеют значение. Утверждая, что у 15-летней девушки «всё было», он вредит в первую очередь ей — матери своих детей, любимой жене. Это вопрос репутации. Пусть кажется, что чужое мнение не важно, но слова, попавшие в сознание, не исчезают. Они продолжают работать, влияя на психическое и соматическое здоровье, и неизвестно, когда организм решит это «вспомнить». Я бы советовала ему не называть так молодых девушек», — отметила психолог.

Коржаева добавила, что «женщина» — важное слово, а в правильном контексте оно может быть целительным. Она пояснила, что «женщина» — это звучит гордо: она красивая, мудрая, интересная, умеет проявлять заботу. Но в сочетании с «всё было» оно звучит как «всё прошло».

«Как у 15-летней барышни могло «всё пройти», если будущее впереди? Есть прекрасные слова: девочка, девушка, молодая женщина, женщина. Почему бы не использовать их?» — подытожила она.

Сексолог Александра Миллер рассказала Life.ru о морально-общественной стороне вопроса. Она напомнила, что в большинстве стран 15 лет — рубеж, когда подростки ещё не достигли возраста согласия, и, называя их женщинами, можно навредить важным механизмам правовой защиты.