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15 мая, 07:45

Авербух выкатил покаянное видео из-за мерзких слов о том, что у Арзамасовой в 15 лет «уже всё было»

Илья Авербух извинился за свои слова о зрелости Арзамасовой в 15-летнем возрасте

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский фигурист Илья Авербух попал под каток критики после своих слов о том, что его жена актриса Лиза Арзамасова была в 15 лет уже «взрослой женщиной». Ролик с извинениями он опубликовал у себя в соцсетях, назвав свои высказывания глупыми и мерзкими.

Авербух извиняется за слова. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ averbukhofficial

Само видео длится целых пять минут, поэтому мы представим вам его краткое содержание. Авербух на кадрах заявил, что его не так поняли, когда он говорил об Арзамасовой в 15-летнем возрасте. По его словам, она была уже сформированной личностью, а сексуального подтекста в его словах никакого не было. Имелось в виду, что актриса с юных лет много работала, была самостоятельной и ставила жизненные цели.

«Говоря про женщину в 15 лет, я всё-таки имел в виду не человека, а участника шоу, который может транслировать какие-то чувства и эмоции на льду», — сказал фигурист.

Он отметил, что романтические отношения между ними возникли, когда они оба были во взрослом возрасте. Авербух сожалеет, что допустил такую некорректную формулировку, вызвавшую возмущение у людей, и обещает больше не давать интервью.

«Хочу извиниться перед моей женой. За то что по моей необдуманности эти мерзкая фраза встала рядом с таким кристально чистым человеком», — заключил Авербух.

Кожевникова вступилась за Авербуха, но заявила, что Арзамасова в 15 лет ещё была ребёнком
Кожевникова вступилась за Авербуха, но заявила, что Арзамасова в 15 лет ещё была ребёнком

Напомним, что Илья Авербух в интервью Ксении Собчак сделал спорное высказывание о своей жене Елизавете Арзамасовой. Общественность «встала на дыбы», когда фигурист начал вспоминать, какой замечательной и взрослой женщиной его супруга была в 15-летнем возрасте. Когда скандал начал разгораться, он попросил людей остановиться, но было уже поздно. При этом сама Собчак встала на его сторону в этой ситуации.

Владимир Озеров
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