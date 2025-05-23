Путин подписал закон о локализации такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к уровню локализации легковых автомобилей, используемых в такси. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила предусматривают, что автомобиль может быть включён в реестр такси при соблюдении одного из двух условий: либо общее количество баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для государственных закупок, либо автомобиль произведён в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для включения автомобиля в реестр такси.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Однако для некоторых регионов предусмотрены отсрочки: в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.