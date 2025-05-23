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Регион
23 мая, 13:39

Путин подписал закон о локализации такси

Путин подписал закон о требованиях к уровню локализации автомобилей такси

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к уровню локализации легковых автомобилей, используемых в такси. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила предусматривают, что автомобиль может быть включён в реестр такси при соблюдении одного из двух условий: либо общее количество баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для государственных закупок, либо автомобиль произведён в рамках специального инвестиционного контракта, заключённого в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. С 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для включения автомобиля в реестр такси.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Однако для некоторых регионов предусмотрены отсрочки: в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые требования начнут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года.

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Ранее Life.ru рассказал, что в России утвердили список машин, которые допущены к использованию в качестве такси. В документ вошли автомобили Lada, а также китайские марки Haval, BAIC и Kaiyi. Всего утверждено восемь моделей.

Наталья Афонина
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