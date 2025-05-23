В России утвердили список из 8 автомобилей, на которых разрешат работать в такси

В России утверждён перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. В список вошли автомобили Lada, а также машины китайских марок Haval, BAIC и Kaiyi, сообщает журнал «За рулём». Утверждённый перечень включит в себя восемь моделей:

С 2026 года российские таксопарки смогут использовать эти автомобили для пассажирских перевозок в классах «эконом» и «комфорт». Все модели обладают высокой степенью локализации и производятся на территории РФ. Однако эксперты выражают опасения, что этих объёмов производства может оказаться недостаточно для полной замены автомобилей в сегментах «бизнес» и «премиум». В этих классах может возникнуть дефицит транспортных средств, что приведёт к росту цен на услуги такси в среднесрочной перспективе.