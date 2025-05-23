В России утвердили список из 8 автомобилей, на которых разрешат работать в такси
В России к работе в такси допустят автомобили марки Haval, Lada, BAIC и Kaiyi
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В России утверждён перечень автомобилей, допущенных к использованию в качестве такси. В список вошли автомобили Lada, а также машины китайских марок Haval, BAIC и Kaiyi, сообщает журнал «За рулём». Утверждённый перечень включит в себя восемь моделей:
- Lada Granta
- Lada Vesta
- Lada Aura
- Haval Jolion
- Haval F7
- Haval F7x
- BAIC U5 Plus
- Kaiyi E5
С 2026 года российские таксопарки смогут использовать эти автомобили для пассажирских перевозок в классах «эконом» и «комфорт». Все модели обладают высокой степенью локализации и производятся на территории РФ. Однако эксперты выражают опасения, что этих объёмов производства может оказаться недостаточно для полной замены автомобилей в сегментах «бизнес» и «премиум». В этих классах может возникнуть дефицит транспортных средств, что приведёт к росту цен на услуги такси в среднесрочной перспективе.
Ранее Life.ru рассказал, что Китай в начале апреля стал первой страной, которая получила разрешение на эксплуатацию летающих такси. Данные сертификаты выдачи двум компаниям, которые теперь смогут создать коммерческие услуги, включая городские экскурсии. Есть вероятность, что маловысотный туризм станет основой нового бизнеса.