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1 апреля, 09:53

В Китае выдали первые две лицензии летающим такси

В Китае выдали первые две лицензии летающим такси. Обложка © X / ivanmercadonews

В Китае выдали первые две лицензии летающим такси. Обложка © X / ivanmercadonews

Китай сделал значительный шаг к созданию индустрии летающих такси, став первой страной, выдавшей разрешения на их эксплуатацию. Две компании, EHang Holdings и Hefei Hey Airlines, получили сертификаты от Управления гражданской авиации Китая (CAAC), позволяющие им предоставлять коммерческие услуги, включая городские экскурсии, пишет Scmp.

В Китае выдали первые две лицензии летающим такси. Видео © X / ivanmercadonews

Согласно отчету Citic Securities, это стало последним нормативным барьером для обеих компаний, которые уже получили необходимые сертификаты типа, производства и лётной годности. Эксперты считают, что маловысотный туризм станет основой нового бизнеса, способствуя развитию отрасли.

Пекин активно поддерживает технологии малых высот, включая дроны и летающие автомобили, рассматривая их как ключевой драйвер экономического роста. Премьер-министр Ли Цян подчеркнул важность этого сектора наряду с другими высокими технологиями.

В Японии запустили производство летающих автомобилей
В Японии запустили производство летающих автомобилей

В прошлом году на глобальной инновационной конференции Chery 2024 компания представила прототип летающего автомобиля Land and Air Vehicle. Тогда машина успешно прошла тестовую дистанцию в 80 км.

Оксана Попова
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