Первый летающий автомобиль Chery преодолел тестовую дистанцию в 80 км

На глобальной инновационной конференции Chery 2024 компания представила прототип летающего автомобиля Land and Air Vehicle. Пока машина находится в стадии разработки, но уже успешно прошла тестовую дистанцию в 80 км. Об этом сообщает издание CarNewsChina.



Трёхкорпусный летающий автомобиль с гибридным крылом не имеет ни рулевого колеса, ни педали газа. Машина состоит из трёх частей: самолётного модуля, кабины пилота и шасси. «Франкенштейн» автомобильного мира может переключаться между режимами автономного полёта и наземного вождения, а в режиме полёта взлетать и садиться вертикально. В будущем это должно уменьшить проблему пробок.



Первый летающий автомобиль. Фото © CarNewsChina