Первый летающий автомобиль Chery преодолел тестовую дистанцию в 80 км
Компания Chery представила прототип первого летающего автомобиля
Летающий автомобиль Land and Air Vehicle. Фото © CarNewsChina
На глобальной инновационной конференции Chery 2024 компания представила прототип летающего автомобиля Land and Air Vehicle. Пока машина находится в стадии разработки, но уже успешно прошла тестовую дистанцию в 80 км. Об этом сообщает издание CarNewsChina.
Трёхкорпусный летающий автомобиль с гибридным крылом не имеет ни рулевого колеса, ни педали газа. Машина состоит из трёх частей: самолётного модуля, кабины пилота и шасси. «Франкенштейн» автомобильного мира может переключаться между режимами автономного полёта и наземного вождения, а в режиме полёта взлетать и садиться вертикально. В будущем это должно уменьшить проблему пробок.
Первый летающий автомобиль. Фото © CarNewsChina
Летающий автомобиль Chery построен на масштабируемой интеллектуальной архитектуре Mars S2MA и рассчитан на перевозку до двух человек. Высота полёта — менее 1000 м, максимальная скорость в воздухе — 120 км/ч, а время нахождения в небе составляет около 40 минут.
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