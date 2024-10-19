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19 октября, 14:06

Первый летающий автомобиль Chery преодолел тестовую дистанцию в 80 км

Компания Chery представила прототип первого летающего автомобиля

Летающий автомобиль Land and Air Vehicle. Фото © CarNewsChina

Летающий автомобиль Land and Air Vehicle. Фото © CarNewsChina

На глобальной инновационной конференции Chery 2024 компания представила прототип летающего автомобиля Land and Air Vehicle. Пока машина находится в стадии разработки, но уже успешно прошла тестовую дистанцию в 80 км. Об этом сообщает издание CarNewsChina.

Трёхкорпусный летающий автомобиль с гибридным крылом не имеет ни рулевого колеса, ни педали газа. Машина состоит из трёх частей: самолётного модуля, кабины пилота и шасси. «Франкенштейн» автомобильного мира может переключаться между режимами автономного полёта и наземного вождения, а в режиме полёта взлетать и садиться вертикально. В будущем это должно уменьшить проблему пробок.

Первый летающий автомобиль. Фото © CarNewsChina

Первый летающий автомобиль. Фото © CarNewsChina

Летающий автомобиль Chery построен на масштабируемой интеллектуальной архитектуре Mars S2MA и рассчитан на перевозку до двух человек. Высота полёта — менее 1000 м, максимальная скорость в воздухе — 120 км/ч, а время нахождения в небе составляет около 40 минут.

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А ранее Илон Маск показал миру беспилотное такси — Cybercab от Tesla. Стоимость этого авто составит менее 30 тысяч долларов. Кстати, лишь 23% россиян готовы пересесть на беспилотный транспорт. 75% респондентов поделились, что не доверяют такой технике и даже боятся её.

Алена Пенчугина
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