В Японии запустили производство летающих автомобилей

Японские автомобильные компании Suzuki и Skydrive запустили производство летающих машин. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Suzuki. Модель SKYDRIVE (SD-05) намерены представить на выставке Expo 2025, которая пройдёт в Осаке.

Модель летающего авто SKYDRIVE (SD-05). Видео © Youtube / Global Update

"Сегодня я очень рад объявить о начале производства летающего автомобиля совместно с Suzuki. Мы готовились к производству более полугода, мы очень благодарны за то, что можем сделать новый шаг как единая команда. Мы продолжим ещё усерднее работать над разработкой, производством и сертификацией, чтобы возглавить революцию в воздушной мобильности", — подчеркнул руководитель Skydrive Томохиро Фукудзава.

Вместе с тем в 2026 году летающие автомобили будут продавать и частным лицам после проведения сертификации и других необходимых процедур. SKYDRIVE (SD-05) рассчитана на перевозку до трёх человек, в том числе пилота. Машина оснащена 12 электрическими двигателями и способна осуществлять вертикальные взлёт и посадку.

Максимальная скорость новой модели составит 100 километров в час, а дальность полёта — 15 километров. Летающую машину предполагается использовать сначала как такси, а потом как авто для быстрой перевозки медицинских работников. Обе компании планируют производить около 100 таких машин в год.