«Тратят много денег»: В Госдуме предложили новую льготу для беременных
Депутат Лантратова предложила обеспечить беременных бесплатным проездом в такси
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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила обеспечить беременных бесплатным проездом в такси. Соответствующее обращение депутат направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении 360.ru.
Парламентарий отметила, что президент России Владимир Путин в конце минувшего года поручил подготовить предложения по повышению качества перевозок в такси для семей с детьми. Она посчитала важным поддерживать родителей, в том числе в период беременности.
«В этой связи актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — подчеркнула Лантратова.
По её словам, будущие беременные женщины нуждаются в регулярных поездках в больницы, которые могут располагаться далеко от места проживания. Кроме того, будущие мамы тратят много денег на медицинское сопровождение беременности. А в общественном транспорте они могут испытывать дискомфорт.
Ранее в России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов. Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец призвала дополнить систему обязательного медицинского страхования программой послеродового восстановления женщин, направленную на комплексное медицинское сопровождение матери.