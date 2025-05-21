«Тратят много денег»: В Госдуме предложили новую льготу для беременных

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила обеспечить беременных бесплатным проездом в такси. Соответствующее обращение депутат направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Документ имеется в распоряжении 360.ru.

Парламентарий отметила, что президент России Владимир Путин в конце минувшего года поручил подготовить предложения по повышению качества перевозок в такси для семей с детьми. Она посчитала важным поддерживать родителей, в том числе в период беременности.

«В этой связи актуальной мерой поддержки могло бы стать предоставление льготного или бесплатного проезда (тарифа) на такси для беременных женщин России», — подчеркнула Лантратова.

По её словам, будущие беременные женщины нуждаются в регулярных поездках в больницы, которые могут располагаться далеко от места проживания. Кроме того, будущие мамы тратят много денег на медицинское сопровождение беременности. А в общественном транспорте они могут испытывать дискомфорт.