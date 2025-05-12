С возрастом повышается риск: Названы главные минусы поздних родов

Врач акушер-гинеколог Сеченовского центра материнства и детства Наталья Гончаренко предупредила россиян, что позднее деторождение имеет серьёзные недостатки. Во-первых, у современных женщин наблюдается больше проблем со здоровьем. На их состояние могут влиять различные факторы: экология, питание, образ жизни, вирусы и другие.

Во-вторых, после 40 лет могут проявляться болезни. Собеседница kp.ru отметила, что беременность не омолаживает организм, вопреки распространённому мифу. На самом деле всё наоборот: многие недуги в скрытой фазе могут проявиться во время беременности.

В-третьих, самые сложные моменты возникают после родов. Хотя современные 40-летние женщины могут выглядеть не хуже 20-летних, изменения все же происходят в их физическом и психическом состоянии, уверена эксперт. К примеру, в возрасте от 45 лет гораздо труднее справляться с бессонными ночами.

Наконец, с возрастом повышаются риск генетических патологий у ребёнка. По словам специалиста, чем старше родители, тем выше вероятность различных осложнений как для матери, так и для малыша.