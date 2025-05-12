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12 мая, 02:07

С возрастом повышается риск: Названы главные минусы поздних родов

Врач Гончаренко предупредила россиян о рисках поздних родов

Мама с младенцем. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мама с младенцем. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Врач акушер-гинеколог Сеченовского центра материнства и детства Наталья Гончаренко предупредила россиян, что позднее деторождение имеет серьёзные недостатки. Во-первых, у современных женщин наблюдается больше проблем со здоровьем. На их состояние могут влиять различные факторы: экология, питание, образ жизни, вирусы и другие.

Во-вторых, после 40 лет могут проявляться болезни. Собеседница kp.ru отметила, что беременность не омолаживает организм, вопреки распространённому мифу. На самом деле всё наоборот: многие недуги в скрытой фазе могут проявиться во время беременности.

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В-третьих, самые сложные моменты возникают после родов. Хотя современные 40-летние женщины могут выглядеть не хуже 20-летних, изменения все же происходят в их физическом и психическом состоянии, уверена эксперт. К примеру, в возрасте от 45 лет гораздо труднее справляться с бессонными ночами.

Наконец, с возрастом повышаются риск генетических патологий у ребёнка. По словам специалиста, чем старше родители, тем выше вероятность различных осложнений как для матери, так и для малыша.

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Ранее россиянкам назвали лучший возраст для рождения первенца. Гончаренко уверена, что оптимальнее всего рожать первенца с 23 до 35 лет. При этом эксперт рекомендовала будущим родителям учитывать психологический аспект. Кроме того, врач раскрыла смертельную опасность «Оземпика» и его аналогов для беременных.

Борис Эльфанд
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