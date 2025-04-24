В России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец предложила дополнить систему обязательного медицинского страхования программой послеродового восстановления женщин, направленную на комплексное медицинское сопровождение матери. С такой инициативой уполномоченный по правам ребёнка обратилась в Госдуму.

Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на её здоровье и благополучие ребёнка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов, включающего витаминотерапию, профилактические осмотры специалистов и психологическое консультирование.

По мнению Волынец, расширение программ, доступных по ОМС, позволит существенно повысить уровень оказания медицинских услуг женщинам в послеродовом периоде, обеспечить охрану их здоровья и здоровья новорождённых, снизить риски возникновения осложнений и способствовать созданию условий для полноценной реализации женщинами своего репродуктивного потенциала. В то время как действующая система обеспечивает ограниченный набор услуг в послеродовом периоде, недостаточный для полноценного восстановления женского организма.