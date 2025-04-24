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Опубликовано 24 апреля 2025, 08:00

В России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов

Волынец предложила дополнить ОМС программой послеродового восстановления женщин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец предложила дополнить систему обязательного медицинского страхования программой послеродового восстановления женщин, направленную на комплексное медицинское сопровождение матери. С такой инициативой уполномоченный по правам ребёнка обратилась в Госдуму.

Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на её здоровье и благополучие ребёнка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов, включающего витаминотерапию, профилактические осмотры специалистов и психологическое консультирование.

Ирина Волынец

Детский омбудсмен по Республике Татарстан

Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на её здоровье и благополучие ребёнка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов, включающего витаминотерапию, профилактические осмотры специалистов и психологическое консультирование.
Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на её здоровье и благополучие ребёнка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов, включающего витаминотерапию, профилактические осмотры специалистов и психологическое консультирование.

По задумке омбудсмена, программа будет включать:

  • наблюдение у гинеколога, невролога, терапевта, эндокринолога, диетолога и офтальмолога. Это позволит своевременно выявить возможные осложнения;
  • витаминотерапию и лечебное питание, чтобы молодая мать была обеспечена витаминами и минеральными веществами в послеродовом периоде;
  • психологическое сопровождение психолога или психотерапевта — это важно для профилактики послеродовых депрессий и тревожных расстройств;
  • физиотерапевтические процедуры и реабилитационные мероприятия. Предусматривается включение физиотерапии, массажа и специальных упражнений для улучшения физического состояния женщины, ускорения процессов регенерации тканей и укрепления мышц тазового дна.

По мнению Волынец, расширение программ, доступных по ОМС, позволит существенно повысить уровень оказания медицинских услуг женщинам в послеродовом периоде, обеспечить охрану их здоровья и здоровья новорождённых, снизить риски возникновения осложнений и способствовать созданию условий для полноценной реализации женщинами своего репродуктивного потенциала. В то время как действующая система обеспечивает ограниченный набор услуг в послеродовом периоде, недостаточный для полноценного восстановления женского организма.

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Инициатива направлена председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову.

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Ольга Годуненко
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