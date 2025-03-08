Стал известен размер пособия по беременности и родам в 2026 году

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам будет составлять от 955,8 тысячи до 1,3 миллиона рублей. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В 2024 году предельный размер базы для обложения страховыми взносами составил 2 225 000 рублей, а в 2025 году — 2 759 000 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит: при одноплодной беременности — 955 836 рублей, при одноплодной беременности с осложнениями — 1 065 074,40 рубля, ⁠при многоплодной беременности — 1 324 515,60 рубля», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Пособие по беременности и родам является частью страховых выплат в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), предназначенных для поддержки женщин в период временной нетрудоспособности и материнства. Размер данного пособия зависит от среднего заработка, который был получен за два предшествующих календарных года. Чтобы определить максимальную сумму пособия, используется предельная база для уплаты страховых взносов, установленная в два года, предшествующие году, когда произошёл страховой случай.

Также при определении размера выплаты важен тип беременности: одноплодная, одноплодная с осложнениями, многоплодная. В случае одноплодной беременности в пособии учитываются 140 дней, при одноплодной с осложнениями — 156 дней, при многоплодной — 194 дня, напомнил Балынин.