В России предложили не учитывать выплаты по ипотеке при начислении детских пособий

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась с законодательной инициативой к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирине Останиной. Как стало известно Life.ru, омбудсмен предлагает внести изменения в порядок учёта расходов на ипотеку при расчёте и назначении пособий для семей с детьми.

Волынец отметила, что в настоящее время государство не оказывает достаточной поддержки семьям с приемлемым уровнем дохода. Однако в некоторых случаях эти цифры могут быть лишь номинальными, так как значительная часть дохода семьи уходит на погашение ипотеки. Для решения данной проблемы она предложила не учитывать средства, которые россияне направляет на ипотеку, в качестве дохода.