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5 мая, 11:53

Психологический аспект: Назван лучший возраст для рождения первенца

Врач Гончаренко рекомендовала рожать первенца с 23 до 35 лет

Младенец. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Младенец. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Врач акушер-гинеколог Сеченовского центра материнства и детства Наталья Гончаренко уверена, что оптимальнее всего рожать первенца с 23 до 35 лет. При этом эксперт рекомендовала будущим родителям учитывать психологический аспект.

«С 23 лет, в первую очередь, с психосоциальной точки зрения, социологи и психологи отмечают, что сегодняшние двадцатилетние сильно отличаются от двадцатилетних конца прошлого века — они часто сами ещё дети», — подчеркнула собеседница aif.ru.

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Кроме того, у женщин старшего возраста накапливаются проблем со здоровьем. Эксперт отметила, что мамочкам после 40 лет приходится особенно сложно как физически, так и психологически. По её словам, беременность не омолаживает организм. Более того, многие хронические заболевания могут обостряться во время беременности.

Трудности начинаются после и родов. К ним врач отнесла недостаток сна в первые три месяца жизни ребёнка. Также она обратила внимание на повышенный риск генетических патологий у детей, которых родили в более зрелом возрасте.

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Ранее в России предложили ввести бесплатную программу восстановления женщин после родов. Кроме того, врач раскрыла смертельную опасность «Оземпика» и его аналогов для беременных.

Борис Эльфанд
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