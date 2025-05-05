Психологический аспект: Назван лучший возраст для рождения первенца
Врач Гончаренко рекомендовала рожать первенца с 23 до 35 лет
Младенец. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Врач акушер-гинеколог Сеченовского центра материнства и детства Наталья Гончаренко уверена, что оптимальнее всего рожать первенца с 23 до 35 лет. При этом эксперт рекомендовала будущим родителям учитывать психологический аспект.
«С 23 лет, в первую очередь, с психосоциальной точки зрения, социологи и психологи отмечают, что сегодняшние двадцатилетние сильно отличаются от двадцатилетних конца прошлого века — они часто сами ещё дети», — подчеркнула собеседница aif.ru.
Кроме того, у женщин старшего возраста накапливаются проблем со здоровьем. Эксперт отметила, что мамочкам после 40 лет приходится особенно сложно как физически, так и психологически. По её словам, беременность не омолаживает организм. Более того, многие хронические заболевания могут обостряться во время беременности.
Трудности начинаются после и родов. К ним врач отнесла недостаток сна в первые три месяца жизни ребёнка. Также она обратила внимание на повышенный риск генетических патологий у детей, которых родили в более зрелом возрасте.