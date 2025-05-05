Психологический аспект: Назван лучший возраст для рождения первенца

Врач акушер-гинеколог Сеченовского центра материнства и детства Наталья Гончаренко уверена, что оптимальнее всего рожать первенца с 23 до 35 лет. При этом эксперт рекомендовала будущим родителям учитывать психологический аспект.

«С 23 лет, в первую очередь, с психосоциальной точки зрения, социологи и психологи отмечают, что сегодняшние двадцатилетние сильно отличаются от двадцатилетних конца прошлого века — они часто сами ещё дети», — подчеркнула собеседница aif.ru.

Кроме того, у женщин старшего возраста накапливаются проблем со здоровьем. Эксперт отметила, что мамочкам после 40 лет приходится особенно сложно как физически, так и психологически. По её словам, беременность не омолаживает организм. Более того, многие хронические заболевания могут обостряться во время беременности.