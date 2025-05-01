240 ударов в минуту: Подмосковные врачи приняли роды у женщины с высоченным сердцебиением

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии им. В.И.Краснопольского врачи успешно помогли 37-летней женщине родить ребёнка на 37-й неделе беременности. Врачи столкнулись с редким осложнением — у пациентки наблюдалась тахикардия (около 240 ударов в минуту) и проблемы с сердечной проводимостью, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Жалобы на аномальное сердцебиение стали преследовать пациентку с первого триместра беременности. В связи со сложными нарушениями проводимости, вызванными гормональной и физиологической перестройками организма, мы не могли применить традиционную антиаритмическую терапию — она могла ещё больше усугубить имеющиеся проблемы с сердцем», — рассказал кардиолог учреждения Сергей Мравян.

На 33-й неделе беременности у пациентки впервые была зафиксирована критическая тахикардия, потребовавшая госпитализации. Медикаментозная терапия позволила пролонгировать беременность до 37 недель, однако затем произошёл рецидив аритмии. В связи с развившейся угрожающей тахикардией (240 ударов в минуту), представляющей опасность для матери и плода, было принято решение о проведении экстренного кесарева сечения.

На свет появился здоровый мальчик, его вес при рождении составил 2450 граммов, а рост – 43 сантиметра. Мама чувствует себя хорошо, её сердцебиение нормализовалось. Для полного восстановления ей будет необходимо пройти курс лечения.



