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15 марта, 13:51

Врачи московской скорой приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы

Медики скорой помощи в Москве приняли роды у женщины, которая начала рожать в автомобиле. Об этом доложил столичный Депздрав.

Врачи московской скорой приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы. Видео © Telegram / Московская медицина

«Врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорождённого», — говорится в релизе.

Врачи решили отнести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи. Там была перерезана пуповина и мамочку доставили в роддом. В итоге родился мальчик весом 3880 граммов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Николай Рюмин
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