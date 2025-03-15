Медики скорой помощи в Москве приняли роды у женщины, которая начала рожать в автомобиле. Об этом доложил столичный Депздрав.

Врачи московской скорой приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы. Видео © Telegram / Московская медицина

«Врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорождённого», — говорится в релизе.

Врачи решили отнести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи. Там была перерезана пуповина и мамочку доставили в роддом. В итоге родился мальчик весом 3880 граммов.