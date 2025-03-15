Врачи московской скорой приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы
Медики скорой помощи в Москве приняли роды у женщины, которая начала рожать в автомобиле. Об этом доложил столичный Депздрав.
Врачи московской скорой приняли роды у женщины, не успевшей доехать до больницы. Видео © Telegram / Московская медицина
«Врачи заметили мужчину, который отчаянно махал рукой, пытаясь привлечь внимание. Оказалось, что его супруга начала рожать прямо в автомобиле. Это были стремительные роды — второй период уже начался. Фельдшер Андрей Спирин быстро оценил состояние матери и новорождённого», — говорится в релизе.
Врачи решили отнести в теплый и освещенный салон машины скорой помощи. Там была перерезана пуповина и мамочку доставили в роддом. В итоге родился мальчик весом 3880 граммов.
Недавно московские кардиологи помогли женщине с редким синдромом «разбитого сердца». Она поступила в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева с симптомами, похожими на инфаркт, но опытные врачи распознали кардиомиопатию такоцубо. Медики быстро приступили к терапии.
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