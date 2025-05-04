Врач раскрыла смертельную опасность «Оземпика» и его аналогов для беременных

Длительное использование «Оземпика» и его аналогов, влияющих на тонус гладкой мускулатуры кишечника, может увеличить риск внематочной беременности, предупредила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Елизавета Крупнова. Данное негативное состояние, по словам эксперта, требует неотложной медицинской помощи, так как без лечения может привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода.

«Некоторые препараты, оказывающие влияние на гладкую мускулатуру, теоретически могут затронуть не только кишечник, но и сокращения маточных труб, по которым оплодотворённая яйцеклетка движется к полости матки», — отметила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, если перистальтика замедляется, это может привести к задержке яйцеклетки в трубе и повышению риска её имплантации вне матки. При этом врач подчеркнула, что на данный момент нет подтверждённой информации о том, что приём лекарств, снижающих моторику кишечника, напрямую связан с увеличением вероятности внематочной беременности.

Эксперт подчеркнула, что разовый приём не представляет опасности. Однако при регулярном использовании «Оземпика» и его аналогов, особенно в сочетании с другими факторами риска, такими как воспалительные заболевания, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.