В России требуют ужесточить контроль за «Оземпиком» и его аналогами из-за тяжёлых побочек

В России необходимо строго следить за оборотом аналогов препарата «Оземпик», так как спрос на него среди россиян растёт, однако лекарство нельзя назвать безопасным. Об этом Life.ru сообщил фармэксперт, директор по развитию в RNC Pharma Николай Беспалов.

Объективно назревает вопрос контроля над обращением подобных продуктов. Потому что сейчас, на волне появления альтернативы, когда раньше у людей альтернативы не было, они вынуждены были всеми правдами и неправдами приобретать «Оземпик» у перекупщиков. Появились российские аналоги, произошёл бум спроса. Это может иметь определённые негативные последствия с точки зрения здоровья тех потребителей, которые этот продукт используют. Николай Беспалов Фармэксперт, директор по развитию в RNC

Здесь вполне очевиден риск определённых побочных эффектов, в том числе достаточно тяжёлых побочных эффектов, от бесконтрольного применения данных продуктов, продолжил эксперт. Например, может появиться слепота, поэтому вопрос ужесточения оборота этих препаратов в ближайшие годы будет поставлен перед законодателями.

Если говорить про госзакупки, то «Оземпик» в основном используется по прямому показанию, то есть для лечения сахарного диабета. А значит, получить этот препарат без рецепта, без рекомендации специалистов просто невозможно. Однако эксперт напомнил, что «Оземпик» часто покупается без врачебных рекомендаций.