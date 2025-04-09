В России требуют ужесточить контроль за «Оземпиком» и его аналогами из-за тяжёлых побочек
Фармэксперт Беспалов призвал ужесточить контроль за оборотом аналогов «Оземпика»
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В России необходимо строго следить за оборотом аналогов препарата «Оземпик», так как спрос на него среди россиян растёт, однако лекарство нельзя назвать безопасным. Об этом Life.ru сообщил фармэксперт, директор по развитию в RNC Pharma Николай Беспалов.
Объективно назревает вопрос контроля над обращением подобных продуктов. Потому что сейчас, на волне появления альтернативы, когда раньше у людей альтернативы не было, они вынуждены были всеми правдами и неправдами приобретать «Оземпик» у перекупщиков. Появились российские аналоги, произошёл бум спроса. Это может иметь определённые негативные последствия с точки зрения здоровья тех потребителей, которые этот продукт используют.
Здесь вполне очевиден риск определённых побочных эффектов, в том числе достаточно тяжёлых побочных эффектов, от бесконтрольного применения данных продуктов, продолжил эксперт. Например, может появиться слепота, поэтому вопрос ужесточения оборота этих препаратов в ближайшие годы будет поставлен перед законодателями.
Если говорить про госзакупки, то «Оземпик» в основном используется по прямому показанию, то есть для лечения сахарного диабета. А значит, получить этот препарат без рецепта, без рекомендации специалистов просто невозможно. Однако эксперт напомнил, что «Оземпик» часто покупается без врачебных рекомендаций.
По его мнению, в России очень либеральная система: препараты можно приобрести без рецепта в аптеках или с рук, даже если есть ограничения. Один из возможных вариантов контроля — это ужесточение оборота таких препаратов, в частности продаж в аптеках.
Напомним, «Оземпик», применяемый при лечении диабета и ожирения, выпускается датской компанией Novo Nordisk, которая запретила поставлять его в РФ после начала СВО. В апреле этого года Россия закупила аналоги препарата на сумму 2,3 миллиарда рублей, что выше показателей прошлых лет на 28%. Врачи предупреждают, что при бесконтрольном приёме «Оземпик» может привести к раку, некрозу, депрессии, а в некоторых случаях даже смерти.