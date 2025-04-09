Россия закупила аналоги «Оземпика» на ₽2,3 миллиарда

Россия закупила аналоги препарата «Оземпик», который применяется при лечении диабета. Общая сумма закупок составила 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

В прошлом году таких закупок насчитывалось 1490 (стоимостью 11,2 миллиарда рублей), годом ранее — 790 (стоимостью 5,3 миллиарда рублей). Сейчас объёмы закупок препарата выросли на 28%. Как отмечается в публикации, в России зарегистрировано свыше 4,7 миллиона пациентов с сахарным диабетом II типа, для лечения которого и предназначен «Оземпик». Каждый год число заболевших увеличивается на 6%.

В 2022 году препарат перестал поставляться в Россию. Но спрос среди наших сограждан на лекарство продолжал расти, поэтому и было принято решение о выпуске и закупке аналогов. Сейчас четыре российских компании продают препарат: «Герофарм», «Промомед», «ПСК фарма» и «Фармасинтез-норд».