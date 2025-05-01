Себя не ругаем: Диетолог объяснила, что за лишние килограммы набираются на майских праздниках

Во время майских выходных многие нарушают режим питания, но не стоит паниковать из-за набранных килограммов. Диетолог Анастасия Тараско пояснила, что небольшой прирост веса — временное явление, всё придёт в норму спустя пару недель при соблюдении привычного образа жизни.

Чтобы действительно набрать килограмм жира, нужно ежедневно превышать суточную норму калорийности на 1400 ккал в течение двух недель, а это маловероятно. Чаще всего изменения на весах связаны с задержкой жидкости и питательными привычками.

Эксперт советует перед праздниками наладить питание и включить умеренные физические нагрузки, например, вечерние прогулки. Идеальный рацион: треть — белки, треть — овощи и фрукты, треть — сложные углеводы. Важно не забывать о воде, растительных жирах и регулярных приёмах пищи.

«Кроме того, срабатывает привычная схема: «в праздники расслаблюсь, а потом возьмусь за диету и спорт». Поэтому необходимо готовиться к выходным заранее — питаться сбалансированно и регулярно, а также уделять время физическим нагрузкам. Как минимум — гулять перед сном», — подчеркнула диетолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

После переедания не стоит наказывать себя голодовками — достаточно вернуться к сбалансированному питанию. Можно использовать ферменты (например, креон, панзинорм) и на пару дней перейти на веганскую диету с акцентом на овощи и ферментированные продукты.