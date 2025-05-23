Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Согласно последним данным опроса ВЦИОМ, проведённого в период с 12 по 18 мая среди 1600 россиян, рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину снизился на один процентный пункт, составив 80,2%. Одобрение деятельности главы государства также уменьшилось на 1,5 пункта, достигнув отметки в 77,7%.

В то же время, работа правительства РФ получила одобрение 53% опрошенных, что на 0,3 п.п. выше предыдущего показателя. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 53,7% респондентов (плюс 0,2 п.п.), а уровень доверия к нему составил 62,7% (плюс 0,4 п.п.).

Опрос также выявил отношение россиян к лидерам парламентских партий. Геннадий Зюганов (КПРФ) пользуется доверием 33,1% опрошенных (минус 1,4 п.п.), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») - 29,8% (плюс 0,1 п.п.), Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 21,3% (минус 0,4 п.п.), Алексей Нечаев («Новые люди») — 10,9% (плюс 1,3 п.п.).

Что касается партийных предпочтений, «Единая Россия» получила поддержку 35% респондентов (минус 1,8 п.п.), КПРФ — 10,5% (плюс 0,6 п.п.), ЛДПР — 10,8% (минус 0,4 п.п.), «Справедливая Россия — За правду» — 4,1% (плюс 0,1 п.п.), а «Новые люди» — 6,7% (плюс 0,3 п.п.). Таким образом, наблюдаются незначительные колебания в рейтингах доверия и поддержки как отдельных политиков, так и политических партий.