Против кого дружим? Россияне назвали главных врагов страны
ВЦИОМ: Россияне назвали главными врагами страны Францию, Британию, ФРГ и Украину
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Почти половина россиян (48%) считает, что Россия на данный момент находится в самой острой и враждебной фазе отношений с Францией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также в данный список попали Великобритания, Германия и Украина. При этом, по мнению опрошенных, Россия имеет самые крепкие и тёплые отношения со следующими странами: лидирует Китай (65%), за ним следуют Белоруссия (41%), Индия и Северная Корея (по 26%), а замыкает список Иран (16%).
В опросе, проведённом 27 апреля, участвовали 1600 совершеннолетних россиян.
Ранее Life.ru сообщал, с кем Соединённые Штаты намерены «дружить» против России, чтобы улучшить собственное экономическое состояние. Для Вашингтона это особенно важно в контексте планируемого отказа Евросоюза от российского газа.