Против кого дружим? Россияне назвали главных врагов страны

Почти половина россиян (48%) считает, что Россия на данный момент находится в самой острой и враждебной фазе отношений с Францией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в данный список попали Великобритания, Германия и Украина. При этом, по мнению опрошенных, Россия имеет самые крепкие и тёплые отношения со следующими странами: лидирует Китай (65%), за ним следуют Белоруссия (41%), Индия и Северная Корея (по 26%), а замыкает список Иран (16%).

В опросе, проведённом 27 апреля, участвовали 1600 совершеннолетних россиян.